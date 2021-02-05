Анатолий Анатолич про поездку в США: мы бы потратили такую же сумму на отдых в Буковеле или Одессе 

Анатолий Анатолич – один из самых популярных ведущих Украины. Но знают его не только в нашей стране, но и, например, в США, куда главный "Зе Интервьюер" и отец двух очаровательных девочек – Алисы и Лолиты – часто наведывается с семьей.

И вот после очередной заокеанской поездки ведущий "Ранку з Україною" на канале "Украина" рассказал в интервью РБК-Украина о ценах на жизнь в Штатах, как туда добраться во время пандемии коронавируса, а также назвал топ мест, которые обязательно нужно посетить в Майами с детьми.

Расскажите о перелете, оформлении документов для поездки в США во время пандемии. К чему нужно быть готовым?

С 26 января, по новым правилам США, при въезде в страну нужен тест на COVID-19. Мы же летели в начале января и прошли границу еще без тестов.

США, по факту, были самой удобной страной для путешествий, потому что никаких справок, никаких обсерваций, ничего проходить не нужно было. Единственное условие – отсутствие визита в Старую Европу за последние две недели. Это единственная причина, по которой нам могли отказать во въезде в США. При мне во время пересадки в Стамбуле отказали двум ребятам, которые были в Германии в течении последних десяти дней, их не пустили на самолет, который летел из Стамбула в Майами.

В любом другом случае ты просто прилетаешь, проходишь паспортный контроль как обычно, у тебя даже не замеряют температуру, и отправляешься в город.

Анатолий Анатолич с семьей (фото: пресс-служба)

Вы уже не первый раз летите отдыхать во Флориду, почему именно этот штат, что привлекает там больше всего?

Флорида – это один из самых популярных курортов мира, и он очень комфортный в январе, потому что теплая погода, в среднем – двадцать пять градусов, ночью до двадцати, без дождей. Летом там очень жарко, а зимой погода идеальная. В этом году США оказались самым доступным отдыхом из всех, потому что в Азию попасть сложно, нужно иметь рабочие визы. А в Штаты не нужно ничего выдумывать, ты просто покупаешь билеты. Повторюсь: самый удобный вариант – лететь через Стамбул. Не через Европу, поскольку Старая Европа для Штатов, как красная тряпка.

Назовите топ-3 места, которые стоит посетить в Майами с детьми?

Этот список может быть бесконечным! Штаты вообще заточены под детей, вся инфраструктура максимально комфортна для семейного отдыха. Парки развлечений, зоопарки, парк фламинго, национальные заповедники, например, Сограсс, там живут аллигаторы, Ки-Уэст – самая южная точка США, детский музей, в котором дети могут увидеть аллигатора-альбиноса. Вообще, в любом месте можно встретить ламантина, попугая, о белках вообще молчу – они на каждом шагу, игуаны там как домашние животные, как коты. Ты сначала в шоке, когда двухметровая игуана ползет мимо тебя, а потом начинает привыкать. Это все Флорида.

Ведущий Анатолий Анатолич любит Юг США (фото: РБК-Украина)

Какие правила нахождения во Флориде в период пандемии? Если сравнивать с другими штатами, где карантин жестче?

В январе Флорида оказалась самой открытой по карантинным ограничениям среди всех штатов. Например, в Нью-Йорке ситуация намного более жесткая. Масочный режим даже на улице, но практически все заведения работают. В отличие от той же Калифорнии, где я был в октябре 2020 – там заведения были закрыты.

Наше любимое кафе в Майами – это "Джиммис диннер", где снимали оскароносный фильм "Лунный Свет". Во-первых, там очень пожилые официанты. Например, у нас в период пандемии пожилые люди пребывают в зоне риска и стараются на улицу вообще не выходить. В Майами же нет такого, хоть они работают в масках. Поэтому во Флориде карантин заметен минимально.

Расскажите, какое ваше любимое блюдо в американской кухне?

Американская кухня – это сборник всех кухонь мира, поэтому сложно сказать какое блюдо любимое. Последний раз я получил огромное удовольствие от сэндвича с тунцом, ел его несколько раз, он стал моим любимым блюдом на отдыхе. Перетертый тунец обжаривается немного на сковородке и выкладывается между двумя ломтиками кубинского хлеба, плюс, соус и салат коул слоу, это потрясающе, очень вкусно. Подобное блюдо обойдется в районе двухсот пятидесяти гривен, в принципе, как бургер в хорошем киевском ресторанчике.

Дорого ли жить в Штатах?

В целом, нет. Мы очень долго обсуждали место, где будем жить. Остановились на домике с тремя спальнями, джакузи во дворе, с игуанами, ползающими вокруг, с домашним кинотеатром. И этот домик нам обошелся в 104 доллара за сутки, в то время как за 104 доллара в сутки мы могли снять малюсенький номер в 16 квадратных метров в Буковеле.

Так что самое дорогое в Штатах – это перелет. Эконом-класс на нашу большую семью обошелся примерно в 70 тыс. гривен. Все остальное в США доступно, средний чек за обед для нашей семьи на четверых выходит в районе 1300 гривен. Бензин в Штатах почти в два раза дешевле, чем в Украине. Поэтому на автомобиле перемещаться удобно, а за его аренду мы вообще не платили, мой товарищ дал мне свою машину на все время отдыха. Но если бы мы взяли машину в аренду, то "паркетник" для большой семьи обошелся бы на десять дней в районе 14 тысяч гривен максимум. Я считаю, это очень недорого, учитывая количество наших поездок.

То есть, на самом деле Штаты намного дешевле, чем все думают. И мы бы потратили такую же сумму на отдых в Буковеле или Одессе на новогодние праздники в хорошем отеле.

Анатолий Анатолич с дочками (фото: РБК-Украина)

Как дети переносят перелет?

Нормально, туда мы летели бизнес-классом. Назад супруга летела в бизнес-классе с Лолитой (младшая дочь ведущего – Ред.), а мы с Алисой – экономом, и это был прекрасный полет два часа до Стамбула и затем 11 часов в Майами. Путешествие, в котором ты наслаждаешься вкусной едой (в экономе все немножко проще, но очень терпимо). Дети уже в таком возрасте, когда понимают, зачем летят 11 часов, знают, что их ждет в конце. А в конце их ждет один из любимых городов – Майами, поэтому перелет они переносят прекрасно.

Что интересного привезли из Штатов?

Мы как обычно привезли еще один чемодан, который купили в Майами по скидкам за 1300 гривен. И, по традиции, вещи детям. Алиса любит несколько магазинов, где каждый год выбирает себе футболки. Кстати, цена футболки в подобном магазине около 280 гривен. Из необычного я привёз лонгборд за 6 тысяч гривен. Это самый крутой борд и очень крутая покупка, которую я тащил ручной кладью из Штатов. Купил также дорогой баскетбольный мяч Майами-хит. До этого самым необычным, что возил, был виниловый проигрыватель, который тоже вез в руках, чтобы он не разбился. А жене купили новый смартфон популярной американской марки.

К слову, совсем недавно у Анатолия Анатолича гостил Влад Яма, после чего активно делился впечатлениями от поездки в Майями.