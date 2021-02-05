Анатолій Анатоліч про поїздку в США: ми б витратили таку ж суму на відпочинок у Буковелі або Одесі

Анатолій Анатоліч – один з найпопулярніших ведучих України. Але знають його не тільки в нашій країні, але і, наприклад, в США, куди головний "Зе Інтерв'юер" і батько двох чарівних дівчаток – Аліси і Лоліти – часто навідується з родиною.

І ось після чергової заокеанської подорожі ведучий "Ранку з Україною" на каналі "Україна" розповів в інтерв'ю РБК-Україна про ціни на життя в Штатах, як туди дістатися під час пандемії коронавірусу, а також назвав топ місць, які обов'язково потрібно відвідати в Майамі з дітьми.

Розкажіть про перельот, оформлення документів для поїздки в США під час пандемії. До чого треба бути готовим?

З 26 січня, за новими правилами США, при в'їзді в країну потрібен тест на COVID-19. Ми ж летіли на початку січня і пройшли кордон ще без тестів.

США, за фактом, були найзручнішою країною для подорожей, тому що ніяких довідок, ніяких обсервацій, нічого проходити не потрібно було. Єдина умова – відсутність візиту в Стару Європу за останні два тижні. Це єдина причина, по якій нам могли відмовити у в'їзді в США. При мені під час пересадки в Стамбулі відмовили двом хлопцям, які були в Німеччині протягом останніх десяти днів, їх не пустили на літак, який летів зі Стамбула в Майамі.

В будь-якому іншому випадку ти просто прилітаєш, проходиш паспортний контроль як зазвичай, у тебе навіть не заміряють температуру, і йдеш в місто.

Анатолій Анатоліч з сім'єю (фото: прес-служба)

Ви вже не перший раз летите відпочивати у Флориду, чому саме цей штат, що приваблює там найбільше?

Флорида – це один з найпопулярніших курортів світу, і він дуже комфортний в січні, тому що тепла погода, в середньому – двадцять п'ять градусів, вночі до двадцяти, без дощів. Влітку там дуже спекотно, а взимку погода ідеальна. У цьому році США виявилися найбільш доступним відпочинком з усіх, тому що в Азію потрапити складно, потрібно мати робочі візи. А в Штати не потрібно нічого вигадувати, ти просто купуєш квитки. Повторюся: найзручніший варіант – летіти через Стамбул. Не через Європу, оскільки Стара Європа для Штатів, як червона ганчірка.

Назвіть топ-3 місця, які варто відвідати в Майамі з дітьми?

Цей список може бути нескінченним! Штати взагалі заточені під дітей, вся інфраструктура максимально комфортна для сімейного відпочинку. Парки розваг, зоопарки, парк фламінго, національні заповідники, наприклад, Сограсс, там живуть алігатори, Кі-Уест – найпівденніша точка США, дитячий музей, в якому діти можуть побачити алігатора-альбіноса. Взагалі, в будь-якому місці можна зустріти ламантина, папугу, про білок взагалі мовчу – вони на кожному кроці, ігуани там як домашні тварини, як коти. Ти спочатку в шоці, коли двометрова ігуана повзе повз тебе, а потім починає звикати. Це все Флорида.

Ведучий Анатолій Анатоліч любить Південь США (фото: РБК-Україна)

Які правила перебування у Флориді в період пандемії? Якщо порівнювати з іншими штатами, де карантин жорсткіше?

У січні Флорида виявилася найбільш відкритою за карантинними обмеженнями серед усіх штатів. Наприклад, у Нью-Йорку ситуація набагато більш жорстка. Масковий режим навіть на вулиці, але практично всі заклади працюють. На відміну від тієї ж Каліфорнії, де я був у жовтні 2020 – там заклади були закриті.

Наше улюблене кафе в Майамі – це "Джимміс діннер", де знімали оскароносний фільм "Місячне Світло". По-перше, там дуже літні офіціанти. Наприклад, у нас в період пандемії літні люди перебувають у зоні ризику та намагаються на вулицю взагалі не виходити. У Майамі ж немає такого, хоч вони працюють в масках. Тому у Флориді карантин помітний мінімально.

Розкажіть, яка ваша улюблена страва американської кухні?

Американська кухня – це збірка всіх кухонь світу, тому складно сказати яка улюблена страва. Останній раз я отримав величезне задоволення від бутерброда з тунцем, їв його кілька разів, він став моєю улюбленою стравою на відпочинку. Перетертий тунець трохи обсмажується на сковорідці і викладається між двома скибочками кубинського хліба, плюс, соус і салат коул слоу, це дуже, дуже смачно. Подібна страва обійдеться в близько двісті п'ятдесят гривень, в принципі, як бургер в хорошому київському ресторанчику.

Чи дорого жити в Штатах?

В цілому, ні. Ми дуже довго обговорювали місце, де будемо жити. Зупинилися на будиночку з трьома спальнями, джакузі у дворі, з ігуанами, що повзають навколо, з домашнім кінотеатром. І цей будиночок нам обійшовся в 104 долари за добу, у той час, як за 104 долари на добу ми могли зняти малесенький номер в 16 квадратних метрів в Буковелі.

Так що найдорожче у Штатах – це переліт. Економ-клас на нашу велику родину обійшовся приблизно в 70 тис. гривень. Все інше в США доступно, середній чек за обід для нашої сім'ї на чотирьох виходить близько 1300 гривень. Бензин в Штатах майже удвічі дешевше, ніж в Україні. Тому на автомобілі переміщатися зручно, а за його оренду ми взагалі не платили, мій товариш дав мені свою машину на весь час відпочинку. Але якби ми взяли машину в оренду, то "паркетник" для великої родини обійшовся б на десять днів близько в 14 тисяч гривень максимум. Я вважаю, це дуже недорого, враховуючи кількість наших поїздок.

Тобто, насправді Штати набагато дешевше, ніж усі думають. І ми б витратили таку ж суму на відпочинок у Буковелі або Одесі на новорічні свята в гарному готелі.

Анатолій Анатоліч з доньками (фото: РБК-Україна)

Як діти переносять переліт?

Нормально, туди ми летіли бізнес-класом. Тому дружина летіла в бізнес-класі з Лолітою (молодша дочка ведучого – Ред.), а ми з Алісою – економом, і це був прекрасний політ дві години до Стамбула і потім 11 годин в Майамі. Подорож, в якому ти насолоджуєшся смачною їжею (в економі все трохи простіше, але дуже терпимо). Діти вже в такому віці, коли розуміють, навіщо летять 11 годин, знають, що їх чекає в кінці. А в кінці їх чекає одне з улюблених міст – Майамі, тому переліт вони переносять чудово.

Що цікавого привезли зі Штатів?

Ми як завжди привезли ще одну валізу, яку купили в Майамі зі знижкою за 1300 гривень. І, за традицією, речі дітям. Аліса любить кілька магазинів, де щороку вибирає собі футболки. До речі, ціна футболки в подібному магазині близько 280 гривень. З незвичайного я привіз лонгборд за 6 тисяч гривень. Це найкрутіший борд і дуже крута покупка, яку я тягнув ручною поклажею зі Штатів. Купив також дорогий баскетбольний м'яч Маямі-хіт. До цього найбільш незвичайним, що возив, був вініловий програвач, який теж віз в руках, щоб він не розбився. А дружині купили новий смартфон популярної американської марки.

До речі, зовсім недавно у Анатолія Анатоліча гостював Влад Яма, після чого активно ділився враженнями від поїздки в Майямі.