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Яблочно-банановые оладьи: сладкий рецепт без сахара от Леси Никитюк

Lite » Еда 09.04.2020 - 14:44
Яблочно-банановые оладьи: сладкий рецепт без сахара от Леси Никитюк
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Отличная идея для вкусного, а, главное, полезного завтрака

Для многих оладьи — идеальный вариант завтрака. Они вкусные, быстры в приготовлении. А еще никогда не надоедают, ведь готовить оладьи можно по тысяче разнообразных рецептов. Например, из яблока и банана, как это делает ведущая шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале Леся Никитюк.

— Я решила поэкспериментировать и добавить в яблочные оладьи немного банана, — говорит Леся. — Получилось очень вкусно и сладко, хотя сахара в этих оладьях нет.

Рецепт яблочно-банановых оладий от Леси Никитюк:

Ингредиенты:

  • яблоко — 6 шт.;
  • банан — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • кокосовое масло для жарки;
  • фрукты, варенье для подачи.

Яблочно-банановые оладьи: сладкий рецепт без сахара от Леси Никитюк

Яблочно-банановые оладьи: сладкий рецепт без сахара от Леси Никитюк

Способ приготовления:

  1. Яблоки очистите, вырежьте сердцевинки, натрите на крупной терке.
  2. Очистите банан, натрите его и смешайте с тертыми яблоками.
  3. Добавьте к массе яйцо и хорошенько перемешайте.
  4. Постепенно всыпьте муку, хорошо вымешивая смесь лопаткой.
  5. Жарьте оладьи на кокосовом масле на небольшом огне по три минуты с каждой стороны.
  6. Подавайте с фруктами или вареньем. Или и с тем, и с тем. Приятного аппетита!

Напомним, ранее Леся Никитюк в сетчатом боди эффектно оголила бедра.

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