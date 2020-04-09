Анатолій Анатоліч назвав топ-5 ідей, як зустріти Великдень на карантині

Анатолій Анатоліч (фото: прес-служба)

Український телеведучий продумав усе: від онлайн-служби до онлайн-прогулянки

Пасха-2020 в українців асоціюється не тільки з великодньою паскою: це і служби у церкві, і збір всієї сім'ї за великим столом, і вилазки в лісі. Але як цікаво, а головне, безпечно провести свято в розпал карантину? Ведучий програми «Ранок з Україною» на телеканалі «Україна» Анатолій Анатоліч вже задумався про це і з задоволенням ділиться своїми ідеями з нашими читачами. Нагадаємо, що цьогоріч православні відзначають Великдень 19 квітня.

Церковна служба онлайн

COVID-19 не щадить нікого – ні віруючих, ні атеїстів. Зараз в соцмережах поширена думка про те, що у церквах неможливо заразитися – мовляв, Бог вбереже парафіян від хвороби. Разом з тим, понад 25 випадків зараження в Києво-Печерській лаврі – привід засумніватися в безпеці будь-яких масових зібрань, навіть якщо це служба в церкві. Будь ласка, якщо ви хочете відвідати богослужіння, відповідально поставтеся до свого здоров'я та здоров'я вашої родини – залишіться вдома. До того ж, головні українські і світові святині збираються транслювати служіння онлайн.

Знайдіть сімейні рецепти

В цьому році доведеться утриматися від збору всіх родичів в одному місці – це може бути небезпечно, особливо якщо серед них є люди старше 60 років. Але хто заважає вам приготувати улюблені салати за бабусиними рецептами? Зателефонуйте, розпитайте про найсмачніші страви і приготуйте для вашої сім'ї – це ще один спосіб тримати зв'язок з родичами і відчувати їх любов на відстані.

Заведіть традиції

Підготовка до свята завжди сповнена цікавими справами: я пам'ятаю, як моя бабуся варила яйця разом з цибулинням, щоб пофарбувати їх в темно-коричневий колір, а тісто для пасок починала замішувати в три години ночі, щоб до ранку воно підходило. Я не закликаю вас вставати так рано, але ви можете придумати свої маленькі сімейні традиції і навчити їх дітей – так їм буде ще цікавіше готуватися до свята кожен рік. Ви можете розповісти їм про стиль писанкарства, зробити або купити трафарети – і годинами малювати візерунки, орнаменти різних регіонів України.

Придумайте альтернативу шашликам

Утримайтеся від поїздок в ліс – кращим рішенням буде перечекати небезпечні часи вдома і поважати тих, хто робить так, щоб не поширювався коронавірус. Але хто сказав, що замість вилазки потрібно сидіти вдома з нудними обличчями? Придумайте день розваг вдома, як ніби це ваш перший вихідний за довгий час. Ви можете дивитися фільми, влаштувати вечірку для дітей, фотосесію в найбезглуздіших нарядах і ще купу всього! Включіть фантазію, але залишайтеся вдома.

Віртуальна прогулянка

Гуляти поки не можна, але хто заважає вам подорожувати в інтернеті? На YouTube давно з'явилися відео, які повністю відтворюють прогулянки по вулицях найкрасивіших міст планети. Виберіть місто вашої мрії, поставте максимальну якість – і в дорогу!

Впевнений, нудно вам не буде, а Великдень на карантині ви ще будете згадувати з посмішкою.