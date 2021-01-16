Alyona Alyona стала победителем престижной премии Евросоюза

Украинская певица стала лауреаткой музыкальной премии (фото: facebook.com.alyona.alyona official)

Украинский реперша Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) стала лауреатом премии Music Moves Europe Talent Awards 2021. Об этом организаторы премии сообщили 15 января.

С победой артистку поздравило Министерство культуры Украины на странице в Facebook.

Кроме украинки, премию получили еще семь музыкантов. Кроме того, певица получила награду Public Choice Award. Кроме 100 тысяч евро призового вознаграждения она получает 5000 евро и приглашение на съемки лайв-сессии в студии Deezer в Париже.

Отметим, что премия ММЕТА финансируется программой Creative Europe и отмечает новых артистов, которые представляют настоящее и будущее звучание Европы.

Alyona Alyona стала лауреатом музыкальной премии MMETA 2021

Сама исполнительница прокомментировала свою победу на странице в Instagram.

"Всегда было невероятно приятно. Особенно номинации за рубежом. Когда люди не знают твоего языка, но искренне чувствуют твой вайб и пытаются понять твой месседж — ты понимаешь, что делаешь музыку не зря. Мне очень приятно, что организаторы учли мою кандидатуру, ведь это позволило не только познакомиться с признанными исполнителями, но и в очередной раз представить нашу страну на большую аудиторию. На фотографии вы можете увидеть тех артистов, которых можно рассмотреть для пополнения в свою музыкальную подборку, действительно крутые", - написала звезда.

Как мы ранее писали, Alyona Alyona откровенно рассказала о своих неудавшихся романах и личной жизни.

Также мы рассказывали, что Alyona Alyona показала фото в купальнике.