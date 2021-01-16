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Alyona Alyona стала переможницею престижної премії Євросоюзу

Київ, Субота 16 січня 2021 13:44
Alyona Alyona стала переможницею престижної премії Євросоюзу
Українська співачка стала лауреаткою музичної премії (фото: facebook.com.alyona.alyona official)
Автор: Людмила Жукова

Українська реперша Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Савраненко) стала лауреатом премії Music Moves Europe Talent Awards 2021. Про це повідомили організатори премії 15 січня.

З перемогою артистку привітало Міністерство культури України на сторінці Facebook.

Крім українки, премію отримали ще сім музикантів. Крім того, співачка отримала нагороду Public Choice Award. Крім 100 тисяч євро призового винагороди вона отримує 5000 євро і запрошення на зйомки лайв-сесії в студії Deezer в Парижі.

Зазначимо, що премія ММЕТА фінансується програмою Creative Europe і зазначає нових артистів, які представляють сьогодення і майбутнє звучання Європи.

Alyona Alyona стала переможницею престижної премії Євросоюзу

Alyona Alyona стала лауреатом музичної премії MMETA 2021

Сама виконавиця прокоментувала свою перемогу на сторінці в Instagram.

"Завжди було неймовірно приємно. Особливо номінації за кордоном. Коли люди не знають твого мови, але щиро відчувають твій вайб і намагаються зрозуміти твій меседж — ти розумієш, що робиш музику не дарма. Мені дуже приємно, що організатори врахували мою кандидатуру, адже це дозволило не тільки познайомитися з визнаними виконавцями, а й у черговий раз представити нашу країну на велику аудиторію. На фотографії ви можете побачити тих артистів, яких можна розглянути для поповнення у свою музичну підбірку, дійсно круті", - написала зірка.

Як ми раніше писали, Alyona Alyona відверто розповіла про свої невдалі романи і особистого життя.

Також ми розповідали, що Alyona Alyona показала фото в купальнику.

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