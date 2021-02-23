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Алина Гросу и Роман Полянский заинтриговали поклонников одинаковыми кольцами

Автор: Анна Шиканова

Украинская звезда Алина Гросу и актер Роман Полянский обменялись одинаковыми кольцами. Как утверждает Гросу, эти кольца стали оригинальным подарком Полянскому на день рождения.

В программе "Зірковий шлях" Алина Гросу рассказала, что это за кольца и почему они стали обоюдным подарком.

Кольца сделаны из драгоценного металла с черными бриллиантами. И изготовила их пара самостоятельно.

"Я предложила вместе пойти на ювелирный мастер-класс. Там сами сделали кольца и подарили их друг другу", - рассказала Алина Гросу.

Ни певица, ни ее друг не признаются об истинном значении этих колец. Они не рассказывают о своих отношениях.

"И так все понятно", - сказал Роман Полянский и нежно поправил волосы Алине во время интервью.

Стоит отметить, что во время интервью Роман Полянский сидел очень близко к Алине Гросу и нежно ее обнимал. В кадр даже попал момент, когда актер взял ее руку в свою.

Роман Полянский и Алина Гросу познакомились на съемочной площадке. Певица первое время обращалась к актеру на "вы", так как он старше ее на 12 лет. Это произошло в тот период, когда Гросу готовилась к свадьбе с российским бизнесменом. Брак распался уже через полгода, и Алина Гросу очень тяжело переживала развод. Роман Полянский стал для нее настоящим другом и помогал ей справиться с тяжелым периодом.

Во время съемок новогоднего шоу для телеканала "Украина" Гросу призналась, что ее сердце занято. А через несколько дней она отправилась вместе с Полянским отдыхать на Буковель.

Известно, что Роман Полянский был женат на актрисе Дарье Жулай. В 2011 году у них родилась дочь. В программе "Зірковий шлях" Полянский признался, что уже разведен и уже давно.

На все вопросы об отношениях звезды отвечали уклончиво, хотя есть несколько снимков в социальных сетях, которые явно подтверждают, что Гросу и Полянский не просто встречаются, но и даже живут вместе.

По поводу колец пара однозначно заявила, что это не обручение, а милые подарки друг другу.

Алина Гросу и Роман Полянский дали совместное интервью

Напомним, ранее мы писали о том, что Гросу с новой прической восхитила сеть фото с любимым.

А также рассказывали о том, что Алина Гросу с российским актером заворожили нежными поцелуями и объятиями.

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