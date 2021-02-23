Аліна Гросу та Роман Полянський заінтригували шанувальників однаковими кільцями

Кільця зроблені з дорогоцінного металу з чорними діамантами. І виготовила їх пара самостійно.

"Я запропонувала разом піти на ювелірний майстер-клас. Там самі зробили кільця і подарували їх один одному", - розповіла Аліна Гросу.

Ні співачка, ні її друг не зізнаються про справжнє значення цих кілець. Вони не розповідають про свої стосунки.

"І так все зрозуміло", - сказав Роман Полянський і ніжно поправив волосся Аліні під час інтерв'ю.

Варто відзначити, що під час інтерв'ю Роман Полянський сидів дуже близько до Аліни Гросу і ніжно її обіймав. В кадр навіть влучив момент, коли актор взяв її руку у свою.

Роман Полянський та Аліна Гросу познайомилися на знімальному майданчику. Співачка перший час зверталася до актора на "ви", оскільки він старший за неї на 12 років. Це сталося в той період, коли Гросу готувалася до весілля з російським бізнесменом. Шлюб розпався вже через пів року, і Аліна Гросу дуже важко переживала розлучення. Роман Полянський став для неї справжнім другом і допомагав їй впоратися з важким періодом.

Під час зйомок новорічного шоу для телеканалу "Україна" Гросу зізналася, що її серце зайняте. А через кілька днів вона відправилася разом з Полянським відпочивати на Буковель.

Відомо, що Роман Полянський був одружений на акторці Дарині Жулай. У 2011 році у них народилася дочка. У програмі "Зірковий шлях" Полянський зізнався, що вже розлучений та давно.

На всі питання про стосунки зірки відповідали ухильно, хоча є кілька знімків в соціальних мережах, які явно підтверджують, що Гросу і Полянський не просто зустрічаються, але і навіть живуть разом.

З приводу кілець пара однозначно заявила, що це не заручини, а милі подарунки один одному.

Аліна Гросу і Роман Полянський дали спільне інтерв'ю