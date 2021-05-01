Только активность принесет удачу: женский гороскоп с 3 по 9 мая

Женщина-Овен

Неделя станет благоприятной, особенно, если не торопить события и не совершать необдуманные поступки. Возможны новые знакомства и тем, кто находится в поиске, не стоит игнорировать знаки внимания к своей персоне. Занимайтесь любыми делами, которые приносят удовольствие, гоните прочь уныние и тоску, которые могут вами овладеть ближе к концу недели.

Женщина-Телец

Начните первую неделю мая с достижения внутреннего равновесия – это поможет не обращать внимание на мелкие неурядицы и неприятности. Удача будет на стороне тех Тельцов, которые перестанут думать о плохом и начнут ставить цель на успех. Смена имиджа станет удачной – это повысит уверенность в себе и придаст силы для отпора обидчикам.

Женщина-Близнецы

Астрологи советуют привлекать только позитивные мысли, так как именно это принесет успех. Энергетика звезд и планет будет нестабильная и это может сильно подпортить планы и настроение. Сохраняйте оптимистичный настрой и будьте внимательны, так как судьба начнет посылать вам важные знаки о пути к счастью. Это поможет также избежать и серьезных проблем.

Женщина-Рак

Уделите на этой неделе время себе и своим потребностям и перестаньте быть удобными для всех. Такие методы помогут избавиться в окружении от ненадежных людей, от токсичных личностей и манипуляторов. Помочь в поисках собственного рецепта счастья смогут упражнения для подъема самооценки, шопинг и бьюти-процедуры.

Женщина-Лев

Начните неделю с упражнений, которые помогут поднять выносливость и сопротивляемость стрессам. Период будет очень активным, нет времени для слабости, так как в спину дышат конкуренты. Справиться с перенапряжением помогут травяные чаи и полноценный отдых. Это же повысит и ваш иммунитет.

Женщина-Дева

Распределите вашу энергию и силы так, чтобы не добегаться до переутомления и выполнить все поставленные задачи. Практикуйте медитации, прогулки или уединение, чтобы оставаться в прекрасном настроении, привлекать внимание окружающих и без особого труда справляться со своими обязанностями.

Женщина-Весы

Для того чтобы достигнуть счастья и гармонии на этой неделе Весам придется поработать над собой. Астрологи рекомендуют оставить позади беды и разочарования, перестать думать о плохом и полностью настроиться на позитивные изменения в жизни и успех.

Женщина-Скорпион

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, который будет в эти дни очень силен. Интуиция поможет выбрать путь к счастью, принять правильные решения и убережет от проблем. Начните неделю с медитаций и уединения, которые пробудят все скрытые способности. Эта тактика убережет от манипуляторов, которые будут навязывать собственное мнение.

Женщина-Стрелец

Начинается период, который полностью можно посвятить переменам к лучшему. Начните с уборки в доме, чтобы стало светло и чисто. После – наведите порядок в своей душе и избавьтесь от внутренних барьеров и установок, которые мешают развиваться. Это поможет настроиться на успех, отрезать от себя негатив и начать путь к новой жизни.

Женщина-Козерог

Откажитесь от медлительности и размышлений о том, что вам не хватает времени. Активность на этой неделе будет вознаграждена и приступить к делам нужно прямо с понедельника. Разумная осторожность и отсутствие поспешных выводов поможет привлечь необходимые перемены.

Женщина-Водолей

Энергетика звезд и планет на этой неделе будет отбирать энергию и силы, а на восстановление придется потратить время. Постарайтесь полноценно высыпаться и отдыхать. А чтобы сон был крепким и полезным – добавьте в ваши подушки траву.

Женщина-Рыбы

Обратите внимание на пробелы в своих знаниях и устраните их, чтобы не наломать дров. Это поможет обрести уверенность и привлечет финансовый доход. Если не опускать руки и гнать прочь грустные мысли, то неделя стане удачной. Не доверяйте сплетням и слухам, которые будут тянуть ко дну и мешать развитию.