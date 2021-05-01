Тільки активність принесе удачу: жіночий гороскоп з 3 по 9 травня

Жінка-Овен

Тиждень стане сприятливим, особливо, якщо не квапити події та не здійснювати необдумані вчинки. Можливі нові знайомства і тим, хто знаходиться в пошуку, не варто ігнорувати знаки уваги до своєї персони. Займайтеся будь-якими справами, які приносять задоволення, женіть геть зневіру і тугу, які можуть вами опанувати ближче до кінця тижня.

Жінка-Телець

Почніть перший тиждень травня з досягнення внутрішньої рівноваги - це допоможе не звертати увагу на дрібні негаразди та неприємності. Удача буде на боці тих Тельців, які перестануть думати про погане і почнуть ставити мету на успіх. Зміна іміджу стане вдалою - це підвищить впевненість в собі та додасть сили для відсічі кривдникам.

Жінка-Близнюки

Астрологи радять залучати тільки позитивні думки, оскільки саме це принесе успіх. Енергетика зірок і планет буде нестабільна і це може сильно зіпсувати плани та настрій. Зберігайте оптимістичний настрій і будьте уважні, бо доля почне посилати вам важливі знаки про шлях до щастя. Це допоможе також уникнути й серйозних проблем.

Жінка-Рак

Приділіть на цьому тижні час собі та своїм потребам і перестаньте бути зручними для всіх. Такі методи допоможуть позбутися в оточенні від ненадійних людей, від токсичних особистостей і маніпуляторів. Допомогти в пошуках власного рецепта щастя зможуть вправи для підйому самооцінки, шопінг і б'юті-процедури.

Жінка-Лев

Почніть тиждень з вправ, які допоможуть підняти витривалість і опірність стресам. Період буде дуже активним, немає часу для слабкості, тому, що в спину дихають конкуренти. Справитися з перенапруженням допоможуть трав'яні чаї та повноцінний відпочинок. Це ж підвищить і ваш імунітет.

Жінка-Діва

Розподіліть вашу енергію і сили так, щоб не добігатися до перевтоми та виконати всі поставлені завдання. Практикуйте медитації, прогулянки або усамітнення, щоб залишатися в прекрасному настрої, привертати увагу оточуючих і без особливих зусиль справлятися зі своїми обов'язками.

Жінка-Терези

Для того, щоб досягти щастя і гармонії на цьому тижні Терезам доведеться попрацювати над собою. Астрологи рекомендують залишити позаду біди та розчарування, перестати думати про погане і повністю налаштуватися на позитивні зміни в житті та успіх.

Жінка-Скорпіон

Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, який буде в ці дні дуже сильний. Інтуїція допоможе вибрати шлях до щастя, прийняти правильні рішення і вбереже від проблем. Почніть тиждень з медитацій і усамітнення, які пробудять всі приховані здібності. Ця тактика вбереже від маніпуляторів, які будуть нав'язувати власну думку.

Жінка-Стрілець

Починається період, який повністю можна присвятити змінам на краще. Почніть з прибирання в будинку, щоб стало світло і чисто. Після - наведіть порядок у своїй душі та позбудьтеся від внутрішніх бар'єрів і установок, які заважають розвиватися. Це допоможе налаштуватися на успіх, відрізати від себе негатив і почати шлях до нового життя.

Жінка-Козоріг

Відмовтеся від повільності та роздумів про те, що вам не вистачає часу. Активність на цьому тижні буде винагороджена і приступити до справ потрібно прямо з понеділка. Розумна обережність і відсутність поспішних висновків допоможе залучити необхідні зміни.

Жінка-Водолій

Енергетика зірок і планет на цьому тижні буде відбирати енергію і сили, а на відновлення доведеться витратити час. Постарайтеся повноцінно висипатися і відпочивати. А щоб сон був міцним і корисним – додайте у ваші подушки траву.

Жінка-Риби

Зверніть увагу на прогалини у своїх знаннях і усуньте їх, щоб не наламати дров. Це допоможе набути впевненості та приверне фінансовий дохід. Якщо не опускати руки та гнати геть сумні думки, то тиждень стане вдалим. Не довіряйте пліткам і чуткам, які будуть тягнути на дно і заважати розвитку.