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8 марта 2021: что запрещено делать в первый день Масленицы, важные приметы

Автор: Светлана Мащенко

8 марта 2021 помимо Международного женского дня отмечается Поликарпов день. Также в этот понедельник начинается первый день Масленицы - на этой неделе принято громко веселиться и печь блины - ведь с 15 марта начнется Великий пост. Что можно и нельзя делать сегодня, главные приметы и традиции дня - читайте в материале Lite.

Об этом пишет hochu.ua.

Главные традиции сегодня, что можно делать

Поскольку 8 марта начинается Масленица, принято первый испеченный блин отдавать беднякам на помин душ усопших родственников. Кроме того, по традиции, в этот день ходят в гости к сватам.

Интересно, что Масленица делится на два периода: Узкая (с понедельника по среду) и Широкая (с четверга по воскресенье). У каждого дня есть свое название и обычаи. Понедельник именуют "Встреча". В этот день заготавливают продукты для праздничных столов, пекут блины с разными начинками. Также в этот день делают чучело из соломы в женском платье и устанавливают в центре населенного пункта, где оно стоит до конца праздничной недели.

Сам праздник стоит начать с традиционного похода в церковь. Если у кого-то нет возможности посетить храм в понедельник - то стоит хотя бы побывать на воскресной службе накануне.

А вот Поликарпов день связан с другими традициями. И одна из них - гадания на жениха. Девушки собирались на посиделки, и если 8 марта лежал снег, они выходили за ворота, в подол одежды набирали снег, перебирали его и бросали на землю со словами: "Полю просо на девичью косу. Где мой женишок, там собака подай голосок". Затем ждали лая собак, определяя, в какой стороне живет суженый.

Если вдруг увидите где-то паутину, ни в коем случае ее нельзя убирать, и тем более запрещено убивать паука, чтобы не накликать несчастья и нужду на всю семью.

Важные приметы 8 марта

  • Быстрые и высокие облака предвещают хорошую погоду.
  • Густой туман 8 марта - лето будет ненастным.
  • Воробьи вьют гнезда - скоро установится тепло, и холода больше не придут.
  • Если в этот день девушка приворожит понравившегося парня, то он ответит ей взаимностью.
  • Прилетели птицы - скоро будет много хлеба.
  • Вьют гнезда грачи с солнечной стороны - лето будет холодным и ненастным.
  • Громко поют синицы - вскоре установится теплая погода.

Что строго запрещено делать сегодня

Нельзя ссориться, чтобы не накликать беду.

Не рекомендуется предаваться унынию и жаловаться на судьбу, прошлое в этот день тоже лучше не вспоминать.

Старую или грязную одежду в этот день лучше не надевать.

Праздновать в грязном доме - при этом одновременно в первые три дня Масленичной недели нельзя работать по дому. Убирать в доме нужно накануне.

Переедать и злоупотреблять алкоголем - стоит помнить про опасность греха чревоугодия.

Нельзя быть негостеприимным.

Ранее мы писали про все выходные, праздники и знаковые дни марта 2021.

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