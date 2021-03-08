8 березня 2021: що заборонено робити у перший день Масниці, важливі прикмети

Головні традиції сьогодні, що можна робити

Оскільки 8 березня починається Масниця, прийнято перший випечений млинець віддавати біднякам на поминання душ покійних родичів. Крім того, за традицією, в цей день ходять в гості до сватів.

Цікаво, що Масниця поділяється на два періоди: Вузька (з понеділка по середу) і Широка (з четверга по неділю). У кожного дня є своя назва і звичаї. Понеділок іменують "Зустріч". В цей день заготовляють продукти для святкових столів, печуть млинці з різними начинками. Також в цей день роблять опудало з соломи в жіночій сукні і встановлюють у центрі населеного пункту, де воно стоїть до кінця святкового тижня.

Саме свято варто почати з традиційного походу до церкви. Якщо у когось немає можливості відвідати храм в понеділок - то варто хоча б побувати на недільній службі напередодні.

А ось Полікарпов день пов'язаний з іншими традиціями. І одна з них - ворожіння на нареченого. Дівчата збиралися на посиденьки, і якщо 8 березня лежав сніг, вони виходили за ворота, в поділ одягу набирали сніг, перебирали його і кидали на землю зі словами: "Полю просо на дівочу косу. Де мій женішок, там собака подай голос". Потім чекали гавкоту собак, визначаючи, в якій стороні живе суджений.

Якщо раптом побачите десь павутиння, в жодному разі її не можна прибирати, і тим більше заборонено вбивати павука, щоб не накликати нещастя і нужду на всю сім'ю.

Важливі прикмети 8 березня

Швидкі і високі хмари віщують хорошу погоду.

Густий туман 8 березня - літо буде непогожим.

Горобці в'ють гнізда - скоро встановиться тепло, і холоди більше не прийдуть.

Якщо у цей день дівчина причарує вподобаного хлопця, то він відповість їй взаємністю.

Прилетіли птахи - скоро буде багато хліба.

В'ють гнізда граки з сонячної сторони - літо буде холодним і непогожим.

Голосно співають синиці - незабаром встановиться тепла погода.

Що суворо заборонено робити сьогодні

Не можна сваритися, щоб не накликати біду.

Не рекомендується вдаватися до смутку і скаржитися на долю, минуле в цей день теж краще не згадувати.

Стару або брудний одяг в цей день краще не одягати.

Святкувати в брудній хаті - при цьому одночасно в перші три дні Масляного тижня не можна працювати з дому. Прибрати в будинку потрібно напередодні.

Переїдати і зловживати алкоголем - варто пам'ятати про небезпеку гріха обжерливості.

Не можна бути негостинним.