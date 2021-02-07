7 февраля не стригите волосы и не касайтесь денег: что можно и нельзя делать в день Григория

Праздник 7 февраля (коллаж РБК-Украина)

Какой сегодня праздник. 7 февраля христиане чествуют святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, святого в православной и католической церквях, византийского богослова и ритора IV века, которого называют одним из Отцов Церкви.

В народе праздник прижился под названиями День Григория или Григорьев день, а еще - Григорий Весноуказатель, так как принято было считать дату началом поворота природы на весну, когда можно было предсказывать погоду на многие месяцы вперед.

Как гласят церковные предания, Григорий Назианзин, родившийся в семье епископа, получил прекрасное образование и с юности демонстрировал выдающиеся способности. Находясь в Афинах, он познакомился и очень сдружился с Василием Великим, архиепископом и святым.

Григорий стал автором многочисленных богословских трудов (245 посланий, 507 стихотворений и 45 "Слов"), а также прославился своей борьбой с арианством.

В этот день именины отмечают: Александр, Григорий, Петр, Анатолий, Владимир, Дмитрий, Степан.

7 февраля христиане чествуют святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского (фото: pravoslavieto.com)

Традиции этого дня

Издавна на украинских землях сложилось поверье, что в День Григория брать деньги в руки - дурная примета. Верили, что за пересчитывание монет можно было вскоре поплатиться внезапными проблемами с финансами на три месяца. Еще один обычай, который также касался денежного вопроса и торговли, гласил, что если уж пришлось заниматься покупками или продажами в эту дату, то нужно носить в кармане кусочек сахара. Считалось, что именно так можно уберечься от потерь средств и неудачных приобретений.

Хорошей приметой считалось делать без огласок добрые дела в этот день, но ни в коем случае не хвастаться ими.

Что нельзя делать в этот день

Дурной приметой считалось в этот день стричь волосы или ногти. Суеверные верили, что в противном случае могут ожидать беды и проблемы со здоровьем.

Также нельзя сегодня плеваться, иначе будет плохая дорога.

В целом вообще не принято было без крайней необходимости покидать дома, а также заниматься работой - это сулило невезение или травмы.

Главные приметы в Григорьев день

Если в этот день выпал снег, значит зима уже не будет суровой;

Сильный снегопад в Григорьев день сулил раннюю осень;

Если сегодня весело щебечут синицы во дворе - жди вскоре крепкие морозы;

Какой день до полудня - таким будет декабрь и январь в следующем году.

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