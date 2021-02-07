7 лютого не стрижіть волосся і не торкайтеся грошей: що можна і не можна робити в день Григорія

Свято 7 лютого (колаж РБК-Україна)

Яке сьогодні свято. 7 лютого християни вшановують святителя Григорія Богослова, архиєпископа Константинопольського, святого в православній і католицькій церквах, візантійського богослова і ритора IV століття, якого називають одним з Отців Церкви.

В народі свято прижилося під назвами День Григорія або Григор'єв день, а ще - Григорій Весновказівник, оскільки заведено було вважати дату початком повороту природи на весну, коли можна було передбачати погоду на багато місяців вперед.

Як свідчать церковні перекази, Григорій Назіанзин, який народився в родині єпископа, отримав прекрасну освіту і з юності демонстрував видатні здібності. Перебуваючи в Афінах, він познайомився і дуже здружився з Василем Великим, архієпископом і святим.

Григорій став автором численних богословських праць (245 послань, 507 віршів і 45 "Слів"), а також прославився своєю боротьбою з аріанством.

У цей день іменини відзначають: Олександр, Григорій, Петро, Анатолій, Володимир, Дмитро, Степан.

7 лютого християни вшановують святителя Григорія Богослова, архиєпископа Константинопольського (фото: pravoslavieto.com)

Традиції цього дня

Здавна на українських землях склалося повір'я, що в День Григорія брати гроші в руки - погана прикмета. Вірили, що за рахування монет можна було незабаром поплатитися несподіваними проблемами з фінансами на три місяці. Ще один звичай, який також стосувався грошового питання і торгівлі, вказував, що якщо вже довелося займатися покупками або продажами в цю дату, то потрібно носити в кишені шматочок цукру. Вважалося, що саме так можна вберегтися від втрат коштів і невдалих придбань.

Доброю прикметою вважалося робити без розголосу добрі справи в цей день, але ні в якому разі не хвалитися ними.

Що не можна робити в цей день

Поганою прикметою вважалося в цей день стригти волосся або нігті. Забобонні вірили, що в іншому випадку можуть очікувати біди та проблеми зі здоров'ям.

Також не можна сьогодні плюватися, інакше буде погана дорога.

В цілому взагалі не прийнято було без крайньої потреби залишати оселі, а також займатися роботою - це обіцяло невезіння або травми.

Головні прикмети у Григор'єв день

Якщо у цей день випав сніг, значить зима вже не буде суворою;

Сильний снігопад у Григор'єв день обіцяв ранню осінь;

Якщо сьогодні весело щебечуть синиці на подвір'ї - чекай скоро на міцні морози;

Який день до обіду - таким буде грудень і січень наступного року.

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