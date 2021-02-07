7 лютого не стрижіть волосся і не торкайтеся грошей: що можна і не можна робити в день Григорія

Яке сьогодні свято. 7 лютого християни вшановують святителя Григорія Богослова, архиєпископа Константинопольського, святого в православній і католицькій церквах, візантійського богослова і ритора IV століття, якого називають одним з Отців Церкви.
В народі свято прижилося під назвами День Григорія або Григор'єв день, а ще - Григорій Весновказівник, оскільки заведено було вважати дату початком повороту природи на весну, коли можна було передбачати погоду на багато місяців вперед.
Як свідчать церковні перекази, Григорій Назіанзин, який народився в родині єпископа, отримав прекрасну освіту і з юності демонстрував видатні здібності. Перебуваючи в Афінах, він познайомився і дуже здружився з Василем Великим, архієпископом і святим.
Григорій став автором численних богословських праць (245 послань, 507 віршів і 45 "Слів"), а також прославився своєю боротьбою з аріанством.
У цей день іменини відзначають: Олександр, Григорій, Петро, Анатолій, Володимир, Дмитро, Степан.
7 лютого християни вшановують святителя Григорія Богослова, архиєпископа Константинопольського (фото: pravoslavieto.com)
Здавна на українських землях склалося повір'я, що в День Григорія брати гроші в руки - погана прикмета. Вірили, що за рахування монет можна було незабаром поплатитися несподіваними проблемами з фінансами на три місяці. Ще один звичай, який також стосувався грошового питання і торгівлі, вказував, що якщо вже довелося займатися покупками або продажами в цю дату, то потрібно носити в кишені шматочок цукру. Вважалося, що саме так можна вберегтися від втрат коштів і невдалих придбань.
Доброю прикметою вважалося робити без розголосу добрі справи в цей день, але ні в якому разі не хвалитися ними.
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