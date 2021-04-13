До +3 градусов днем и ливни со снегом: куда вернется зимняя стихия

Тем временем, 13 апреля, дожди прогнозируются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Черновицкой областях. В остальных регионах - сухо. Температура днем +13+20 (на Львовщине +11+13), ночью - от +3 до +9 градусов.

В Киеве сегодня без осадков, +12+14 градусов днем, +4+6 градусов ночью.

Скрин: Погода в Украине 13 апреля (meteo.gov.ua)

А вот 14 апреля во Львовской, Ивано-Франковской, Луцкой областях - сильный дождь с мокрым снегом, температура здесь снизится до +3+5 градусов в течение суток. В остальных западных областях - сильные дожди, температура +6+12 днем, ночью +5+8 градусов.

На остальной части страны нас ждет +12+19 днем и +6+9 - ночью. Менее сильные осадки - в Житомирской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Луганской, Донецкой областях.

В Киеве в среду +13+15 днем, ночью +6+8, осадки - предварительно - маловероятны.

Скрин: Погода в Украине 14 апреля (meteo.gov.ua)

15 апреля сильные дожди уже по всей стране кроме крайнего Востока. На Западе - местами дожди с мокрым снегом, днем тут +3+8, ночью - от +3 до +6 градусов. На Востоке в четверг +16+18 днем, +7+9 ночью. Остальные территории с +9+15 днем и +4+8 ночью.

В Киеве - сильный дождь, днем +13+15, ночью +6+8 градусов.

Скрин: Погода в Украине 15 апреля (meteo.gov.ua)