28 марта не одалживайте деньги и не стригите волосы: что можно и нельзя делать в Александров день

Кроме того, принято было в Александров день готовиться к приходу настоящей весны.

В этот день именины отмечают: Александр, Алексей, Трофим, Денис, Юлиан, Михаил.

28 марта христиане чтят память священномученика Никандра Египтянина (фото: blyzhchedoboga.com.ua)

Традиции этого дня

На украинских землях наши предки посвящали день лесу и природе, благодарили за дары, вот только забредать в чащу не рекомендовалось. Бытовало поверье, что в лесах кроме серых хищников в эту дату можно было повстречать Лешего, что не сулило ничего хорошего.

Также считалось, что в это время волки в лесу начинали свои "свадьбы", нагоняя воем по ночам страх на селян. Если жуткие звуки разбудили человека среди ночи, нужно было просто перевернуть подушку, и так отогнать от себя кошмары.

Суеверные люди в этот день старались ходить с пристегнутой к одежде булавкой и не снимать ее, так как верили, что 28 марта очень легко стать жертвой сглаза.

Что нельзя делать в этот день

Считалось, что в Александров день нельзя мыть голову, иначе это могло привести к разлуке с близкими.

Стричься также в этот день не рекомендовалось, так как волосы потом будут расти медленно и станут слабыми.

Нельзя сегодня брать и давать деньги в долг - в противном случае это может привести к ощутимым финансовым потерям.

Также запрещалось ссориться в этот день или выяснять отношения, иначе даже маленький конфликт может разрастись до крупного скандала, и помириться не получится очень долго.

Главные приметы этого дня