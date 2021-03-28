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28 березня не позичайте гроші і не стрижіть волосся: що можна і не можна робити в Олександрів день

Автор: Володимир Костирін

28 березня православні християни вшановують пам'ять священномученика Олександра, ієрея в Сиді, який постраждав за Віру в III столітті під час гонінь при римському імператорі Авреліані. Також віруючі вшановують святого Никандра Єгиптянина, який прийняв мученицьку смерть у 302 році при римському імператорі Діоклетіані.

В народі свято отримало назву Олександрів день, і в цю дату здавна ворожили про погоду на наступний місяць, яку визначали за поведінкою журавлів, жайворонків і чайок.

Крім того, було заведено в Олександрів день готуватися до приходу справжньої весни.

У цей день іменини відзначають: Олександр, Олексій, Трохим, Денис, Іван, Михайло.

28 березня християни вшановують пам'ять священномученика Никандра Єгиптянина (фото: blyzhchedoboga.com.ua)

Традиції цього дня

На українських землях наші пращури присвячували день лісу та природі, дякували за дари, ось тільки забрідати в гущавину не рекомендувалося. Побутувало повір'я, що в лісах крім сірих хижаків в цю дату можна було зустріти Лісовика, що не віщувало нічого доброго.

Також вважалося, що в цей час вовки в лісі починали свої "весілля", наганяючи виттям ночами страх на селян. Якщо моторошні звуки розбудили людину серед ночі, потрібно було просто перевернути подушку, і так відігнати від себе кошмари.

Забобонні люди в цей день намагалися ходити з пристібнутої до одежі шпилькою та не знімати її, бо вірили, що 28 березня дуже легко стати жертвою пристріту.

Що не можна робити в цей день

  • Вважалося, що в Олександрів день не можна мити голову, інакше це могло призвести до розлуки з близькими.
  • Стригтися також в цей день не рекомендувалося, бо волосся потім буде рости повільно і стане слабкими.
  • Не можна брати і давати гроші в борг - в іншому випадку це може привести до відчутних фінансових втрат.
  • Також заборонялося сваритися в цей день або з'ясовувати стосунки, інакше навіть маленький конфлікт може розростися до великого скандалу, і помиритися не вийде досить довго.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо 28 березня прилетіли чайки, то це обіцяло швидке потепління.
  • Якщо в цей день журавлі летять низько, швидко і не курликають, то слід готуватися до негоди.
  • Якщо сьогодні видався похмурий день - чекай на негоду.
  • Якщо сьогодні цвірінькають горобці, значить буде сонячно і тепло.

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