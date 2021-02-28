ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

28 февраля будьте осторожны с покупками: что можно и нельзя делать в день Онисима

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 06:59
28 февраля будьте осторожны с покупками: что можно и нельзя делать в день Онисима Праздник 28 февраля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

28 февраля православные почитают память святого Онисима, апостола от семидесяти, епископа Византийского, который жил в I веке. Во время царствования императора Траяна, которое ознаменовалось гонениями на христиан, он был схвачен и подвергнут пыткам, погиб мученической смертью.

В народе праздник в честь святого прижился под названиями день Онисима или Онисим-овчар, так как апостола считают покровителем пастухов, и именно в последние дни зимы наши предки по традиции совершали обряды, сулящие хороший приплод овец.

В этот день именины отмечают: Николай, Алексей, Иван, Софья, Арсений, Афанасий, Михаил, Петр.

28 февраля будьте осторожны с покупками: что можно и нельзя делать в день Онисима

28 февраля христиане чествуют память святого Онисими (фото из открытых источников)

Традиции этого дня

На Онисима в старину принято было "прогонять" зиму, которую выпроваживали шумными гуляниями и песнями с хороводами, и при этом зазывали весну. Отсюда, кстати, и еще одно название праздника - Онисим-зимоборник.

Еще бытовала традиция обращения женщин к небесным силам, для чего они "зорнили пряжу" - выносили на заре на улицу мотки своей лучшей пряжи, чтобы она стала крепкой, а одежда из нее была настоящим оберегом для того, кто ее носит.

Что нельзя делать в этот день

  • Дурной приметой считало строить в этот день планы на будущее - верили, что им не суждено будет исполниться.
  • В этот день не принято было давать деньги в долг - говорили, что назад их уже не вернут.
  • Запрещается тратить деньги на ненужные покупки, так как они могли притянуть плохую энергетику и прогнать достаток.
  • Мужчинам запрещалось в этот день работать молотком, топором или красить.
  • Верили, что если идти в гости сегодня с пустыми руками, то будет сильная ссора с хозяевами, и помириться не удастся совсем.

Главные приметы в день Онисима

  • Если в этот ветер дует с восточной стороны, значит летом будут песчаные бури.
  • Если на Онисима слышен лай лисиц вдалеке, то вскоре будет снегопад.
  • Если закат сегодня ярко-красный, то это также сулило сильные снегопады вскоре.
  • Если в день Онисима мало снега - ждите неурожая.

Напомним, ранее мы публиковали календарь праздников и выходных на март 2021 года, и рассказывали, что будут отмечать в Украине.

А также писали, когда в 2021 году будет Масленица в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Праздники традиции
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Перевод часов на летнее время: когда повернуть стрелки на один час
Перевод часов на летнее время: когда повернуть стрелки на один час