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28 лютого будьте обережні з покупками: що можна і не можна робити в день Онисима

Новость на русском → Неділя 28 лютого 2021 06:59
28 лютого будьте обережні з покупками: що можна і не можна робити в день Онисима Свято 28 лютого (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

28 лютого православні вшановують пам'ять святого Онисима, апостола від семидесяти, Візантійського єпископа, який жив у I столітті. Під час царювання імператора Траяна, що ознаменувалося гоніннями на християн, він був схоплений і підданий тортурам, загинув мученицькою смертю.

В народі свято на честь святого прижилося під назвами день Онисима або Онисим-овчар, оскільки апостола вважають покровителем пастухів, і саме в останні дні зими наші пращури за традицією здійснювали обряди, які обіцяли хороший приплід овець.

В цей день іменини відзначають: Микола, Олексій, Іван, Софія, Арсеній, Опанас, Михайло, Петро.

28 лютого будьте обережні з покупками: що можна і не можна робити в день Онисима

28 лютого християни вшановують пам'ять святого Онисима (фото з відкритих джерел)

Традиції цього дня

На Онисима у давнину було заведено "проганяти" зиму, яку випроваджували гучними гуляннями та піснями з хороводами, і при цьому кликали весну. Звідси, до речі, і ще одна назва свята - Онисим-зимоборник.

Ще побутувала традиція звернення жінок до небесних сил, для чого вони "зорнили пряжу" - виносили на зорі на вулицю мотки своєї кращої пряжі, щоб вона стала міцною, а одяг з неї був справжнім оберегом для того, хто його носить.

Що не можна робити в цей день

  • Поганою прикметою вважало будувати в цей день плани на майбутнє - вірили, що вони не здійсняться.
  • У цей день не заведено було давати гроші в борг - казали, що назад їх вже не повернуть.
  • Забороняється витрачати гроші на непотрібні покупки, позаяк вони могли притягнути погану енергетику та вигнати добробут.
  • Чоловікам заборонялося працювати молотком, сокирою або фарбувати.
  • Вірили, що якщо йти в гості сьогодні з порожніми руками, то буде сильна сварка з господарями, і помиритися не вдасться зовсім.

Головні прикмети в день Онисима

  • Якщо в цей вітер дме зі східної сторони, значить влітку будуть піщані бурі.
  • Якщо на Онисима чути гавкання лисиць далеко, то незабаром буде снігопад.
  • Якщо захід сьогодні яскраво-червоний, то це також обіцяло сильні снігопади незабаром.
  • Якщо в день Онисима мало снігу - чекай на неврожай.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар свят і вихідних на березень 2021 року, і розповідали, що будуть відзначати в Україні.

А також писали, коли в 2021 році буде Масляна в Україні.

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