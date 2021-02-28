28 лютого будьте обережні з покупками: що можна і не можна робити в день Онисима
28 лютого православні вшановують пам'ять святого Онисима, апостола від семидесяти, Візантійського єпископа, який жив у I столітті. Під час царювання імператора Траяна, що ознаменувалося гоніннями на християн, він був схоплений і підданий тортурам, загинув мученицькою смертю.
В народі свято на честь святого прижилося під назвами день Онисима або Онисим-овчар, оскільки апостола вважають покровителем пастухів, і саме в останні дні зими наші пращури за традицією здійснювали обряди, які обіцяли хороший приплід овець.
В цей день іменини відзначають: Микола, Олексій, Іван, Софія, Арсеній, Опанас, Михайло, Петро.
28 лютого християни вшановують пам'ять святого Онисима (фото з відкритих джерел)
Традиції цього дня
На Онисима у давнину було заведено "проганяти" зиму, яку випроваджували гучними гуляннями та піснями з хороводами, і при цьому кликали весну. Звідси, до речі, і ще одна назва свята - Онисим-зимоборник.
Ще побутувала традиція звернення жінок до небесних сил, для чого вони "зорнили пряжу" - виносили на зорі на вулицю мотки своєї кращої пряжі, щоб вона стала міцною, а одяг з неї був справжнім оберегом для того, хто його носить.
Що не можна робити в цей день
- Поганою прикметою вважало будувати в цей день плани на майбутнє - вірили, що вони не здійсняться.
- У цей день не заведено було давати гроші в борг - казали, що назад їх вже не повернуть.
- Забороняється витрачати гроші на непотрібні покупки, позаяк вони могли притягнути погану енергетику та вигнати добробут.
- Чоловікам заборонялося працювати молотком, сокирою або фарбувати.
- Вірили, що якщо йти в гості сьогодні з порожніми руками, то буде сильна сварка з господарями, і помиритися не вдасться зовсім.
Головні прикмети в день Онисима
- Якщо в цей вітер дме зі східної сторони, значить влітку будуть піщані бурі.
- Якщо на Онисима чути гавкання лисиць далеко, то незабаром буде снігопад.
- Якщо захід сьогодні яскраво-червоний, то це також обіцяло сильні снігопади незабаром.
- Якщо в день Онисима мало снігу - чекай на неврожай.
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