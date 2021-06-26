26 июня отведайте кашу и не пейте молоко - что можно и нельзя делать в этот день
26 июня православные христиане чествуют святую мученицу Акилину Старшую, (Библосскую), которая жила в III столетии на территории современного Ливана и пострадала за Веру.
На украинских землях имя святой превратилось в Акулину (Килину, Кулину), а образ трансформировался в Акулину Гречишницу, покровительницу урожая гречихи. Так, дата связана с порой сеяния гречихи, а традиции - с приготовлением каши.
Как гласят церковные предания, Акилина родилась в семье христианина в Палестинской стране. Когда девочке исполнилось десять, ее беседы с подружками были подслушаны рабом, который донес своему хозяину на ребенка из-за ее проповедей, и нежелание поклониться идолам.
Блаженную предали пыткам, но она не отступилась от Веры. После этого Акилину, которой было 12 лет, обезглавили.
В этот день именины отмечают Анна, Антонина, Иван, Андрей, Савва, Даниил, Пелагея, Яков.
Традиции этого дня
- Издавна в народе бытовал обычай готовить в эту дату каши - считалось, что они становились особенно целебными, и могли не только укрепить здоровье, но и отвести от едока болезни на целый год. Поэтому в доме каждый член семьи обязательно должен был съесть хотя бы ложку каши.
- Также хозяйки расхваливали свои блюда перед соседями, а еще - выставляли кашу на улицу, чтобы мог ее отведать любой малоимущий или бездомный. Если ваша каша пользовалась популярностью, это считалось хорошей приметой.
- Кроме того, принято было ходить в этот день в лес собирать землянику.
- Традиционно 26 июня начинали сеять гречиху.
Что нельзя делать на Акилину
- Если каши называли целебным блюдом, то молоко в этот день, как говорили, пить нельзя - суеверные считали, что оно становилось ядовитым.
- Еще одной отравой в этот день считали травы, поэтому запрещалось их собирать в поле 26 июня, даже лекарственные.
- Тяжело трудиться в эту дату не рекомендовалось, особенно во второй половине дня - в противном случае, как говорили, это могло принести недуги и лишить достатка.
Главные приметы этого дня
- Если 26 июня много мошкары, то это сулило хорошую погоду.
- Если в вечернее время появилась радуга в небе - тоже к доброй погоде в ближайшее время.
- Если соловей громко и долго пел всю ночь, то это предвещало сильный ветер на следующий день.
- Если утром пчелы покидают улей, то будет солнечная и сухая погода.
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