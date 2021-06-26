26 червня скуштуйте кашу і не пийте молоко - що можна і не можна робити в цей день

26 червня православні християни вшановують святу мученицю Акилину Старшу, (Біблоську), яка жила в III столітті на території сучасного Лівану і постраждала за Віру.

На українських землях ім'я святої перетворилося на Акулину (Килину, Кулину), а образ трансформувався в Акулину Гречишницю, покровительку врожаю гречки. Так, дата пов'язана з часом сіяння гречки, а традиції - з приготуванням каші.

Як свідчать церковні перекази, Акилина народилася в сім'ї християнина в Палестинській країні. Коли дівчинці виповнилося десять, її бесіди з подружками були підслухані рабом, який доніс своєму господареві на дитину через її проповіді, та небажання вклонитися ідолам.

Блаженну піддали тортурам, але вона не відступилася від Віри. Після цього Акилину, якій було 12 років, обезголовили.

У цей день іменини відзначають Анна, Антоніна, Іван, Андрій, Сава, Данило, Пелагея, Яків.

Традиції цього дня

З давніх-давен в народі побутував звичай готувати в цю дату каші - вважалося, що вони ставали особливо цілющими, і могли не тільки зміцнити здоров'я, але і відвести від їдця хвороби на цілий рік. Тому в оселях кожен член сім'ї обов'язково повинен був з'їсти хоча б ложку каші.

Також господині розхвалювали свої страви перед сусідами, а ще - виставляли кашу на вулицю, щоб міг її покуштувати будь-який малозабезпечений або безхатько. Якщо ваша каша користувалася популярністю, це вважалося хорошою прикметою.

Крім того, прийнято було ходити в цей день в ліс збирати суницю.

Традиційно 26 червня починали сіяти гречку.

Що не можна робити на Акилину

Якщо каші називали цілющим блюдом, то молоко в цей день, як говорили, пити не можна - забобонні вважали, що воно ставало отруйним.

Ще однією отрутою в цей день вважали трави, тому заборонялося їх збирати в полі 26 червня, навіть лікарські.

Важко працювати в цю дату не рекомендувалося, особливо в другій половині дня - в іншому випадку, як говорили, це могло принести недуги та позбавити достатку.

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