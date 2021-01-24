24 января не дарите подарки и не одалживайте деньги: что можно и нельзя делать в день Федосея

Какой сегодня праздник. 24 января христиане почитают преподобного Феодосия Великого, который жил на рубеже V и VI веков, отшельника и основателя общежительного монашества в Палестине.
Народное название праздника - День Федосея-Весняка или Федосеев день, и с этой датой связаны поверья о происках нечистой силы, обряды, как отвести беду и защитить семью от болезней и сохранить достаток, и традиций гадать об урожае и погоде.
Согласно церковным преданиям, Феодосий, который с юношеских лет решил посвятить себя Богу, по дороге в Иерусалим повстречал преподобного Симеона Столпника. Он получил благословение и услышал пророчество о своем предстоящем пастырском служении. Феодосий ушел в пустыню и 30 лет жил в пещере, прославился своими проповедями, организовал общину христиан, устроил дома для паломников и больницы.
Легенды гласят, что Феодосий основал первый общежительный монастырь - Лавра Феодосия Великого - на том месте, где чудесным образом загорелся холодный уголек в его кадиле, когда он шел по пустыне. Скончался преподобный в возрасте 105 лет, и его похоронили в пещере трех волхвов.
В этот день именины отмечают: Степан, Владимир, Федор, Виталий, Иосиф, Михаил, Николай.
10 января православные чтят память преподобного Феодосия Великого (фото из открытых источников)
Многие поверья были связаны с животными в этот день. Считалось, что если сегодня скулит собака и ворчит кот, то их хозяин скоро сильно заболеет.
Чужая кошка во дворе предвещала известия о смерти.
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