24 січня не даруйте подарунки і не позичайте гроші: що можна і не можна робити в день Федосія

Яке сьогодні свято. 24 січня християни вшановують преподобного Феодосія Великого, який жив на рубежі V і VI століть, пустельника і засновника спільножительного чернецтва в Палестині
Народна назва свята - День Федосія-Весняка або Федосіїв день, і з цією датою пов'язані повір'я про підступи нечистої сили, обряди, як відвести біду і захистити сім'ю від хвороб і зберегти достаток, і традицій гадати про врожай і погоду.
Згідно з церковним переказами, Феодосій, який з юнацьких років вирішив присвятити себе Богові, дорогою в Єрусалим зустрів преподобного Симеона Стовпника. Він отримав благословення і почув пророцтво про своє майбутнє пастирське служіння. Феодосій пішов у пустелю і 30 років жив у печері, прославився своїми проповідями, організував громаду християн, влаштував будинки для прочан і лікарня.
Легенди свідчать, що Феодосій заснував перший чернецький монастир - Лавра Феодосія Великого - на тому місці, де чудесним чином загорівся холодний вуглик в його кадилі, коли він йшов пустелею. Помер преподобний у віці 105 років, і його поховали в печері трьох волхвів.
В цей день іменини відзначають: Степан, Володимир, Іван, Ілля, Йосип, Михайло, Микола.
10 січня православні вшановують пам'ять преподобного Феодосія Великого (фото з відкритих джерел)
Чимало повір'їв були пов'язані з тваринами у цей день. Вважалося, що якщо сьогодні скавучить собака і бурчить кіт, то їх господар скоро сильно захворіє.
Чужа кішка у дворі віщувала звістки про смерть.
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