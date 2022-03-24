Лечите зубы, и не прогоняйте птиц: что можно и нельзя делать 24 марта
24 марта отмечается Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом, а также Всемирный день борьбы против туберкулеза. В православии чтят память святителей Софрониев, Антипа и Ефимия, а в народе этот день называли Антип-зубник, Софрон, Евтимий, Зоря кукушка.
Что можно и нельзя делать 24 марта, приметы, традиции, выдающиеся события - читайте ниже в материале Lite.
Традиции этого дня
В народе раньше считали, что 24 марта - хороший день, чтобы лечить зубы, болезни желудка, печени.
С этого дня начинали собирать березовый сок.
По поверьям наших предков, с 24 марта начиналась активность птиц. Услышав пение кукушки, нужно позвенеть деньгами, чтобы водились. Также можно загадать желание и оно обязательно сбудется.
День считается очень удачным для любовных дел, сватовства, знакомства, свадьбы и венчания, знакомства с родителями невесты или жениха.
Что нельзя делать
- Гнать птиц со своего двора, ведь они начинают вить свои гнезда.
- Разбрасываться мелочью, ведь таким образом вы лишаете себя будущего богатства.
А еще надо соблюдать правила Великого поста, который продлится до 23 апреля.
Приметы 24 марта
- Если с этого дня холода идут на убыль, то лето будет теплое.
- Пушистый иней по утрам предвещает хорошую погоду.
- Грачи стаями в небе вьются и стрелой на землю опускаются - к дождю.
- Если после обеда дует северный ветер, то в июнь будет дождливым.
- Вороны стаями на земле сидят - к холодам, посредине дерева - к пасмурной погоде, на верхушках деревьев - к теплу.
День ангела отмечают:
Екатерина, Антип, Симон, Василий, Евфимий, Патрикий, Софроний.
Что особенного произошло в этот день
1882 - немецкий бактериолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза палочку Коха.
1898 - в Америке продали первый автомобиль - модель "Винтон" обошлась покупателю в одну тысячу долларов.
1918 - Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным в банковской и торговой сферах.
1972 - премьера фильма "Крестный отец", ставшего одним из лучших шедевров мирового кинематографа.
1989 - во Львове состоялась первая политическая забастовка в Украине.
1989 - в Тернополе создана первая краевая организация Народного Руха Украины.
2001 - Владимир Кличко выиграл техническим нокаутом бой против Дерика Джефферсона в Мюнхене.
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