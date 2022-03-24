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Лікуйте зуби, і не проганяйте птахів: що можна і не можна робити 24 березня

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Четвер 24 березня 2022 06:00
Лікуйте зуби, і не проганяйте птахів: що можна і не можна робити 24 березня Фото: Який день 24 березня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

24 березня відзначається Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз, а також Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. В православії вшановують пам’ять святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія, а в народі цей день називали Антип-зубник, Софрон, Євтимій, Зоря зозуля.

Що можна і не можна робити 24 березня, прикмети, традиції, визначні події - читайте нижче в матеріалі Lite.

Традиції цього дня

У народі раніше вважали, що 24 березня - хороший день, щоб лікувати зуби, хвороби шлунка, печінки.

З цього дня починали збирати березовий сік.

За повір'ями наших предків, з 24 березня починалася активність птахів. Почувши спів зозулі, потрібно брязнути грошима, щоб водилися. Також можна загадати бажання і воно обов'язково збудеться.

День вважається дуже вдалим для любовних справ: сватання, знайомства, весілля і вінчання, знайомства з батьками нареченої або нареченого.

Що не можна робити

  • Гнати птахів зі свого подвір'я, адже вони починають вити свої гнізда.
  • Розкидатися дріб'язком, адже таким чином ви позбавляєте себе майбутнього багатства.

А ще треба дотримуватися правил Великого посту, який триватиме до 23 квітня.

Прикмети 24 березня

  • Якщо з цього дня холоди йдуть на спад, то літо буде тепле.
  • Пухнастий іній вранці віщує гарну погоду.
  • Граки зграями в небі в'ються і стрілою на землю опускаються - до дощу.
  • Якщо після обіду дме північний вітер, то в червень буде дощовим.
  • Ворони зграями на землі сидять - до холодів, посередині дерева - до похмурої погоди, на верхівках дерев - до тепла.

День ангела відзначають:

Катерина, Антип, Симон, Василь, Євфимій, Патрикій, Софроній.

Що особливого сталося в цей день

1882 - німецький бактеріолог Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу, паличку Коха.

1898 - в Америці продали перший автомобіль - модель "Вінтон" обійшлася покупцю в одну тисячу доларів.

1918 - Центральна Рада проголосила українську мову державною у банківській і торговій сферах.

1972 - прем'єра фільму "Хрещений батько", що став одним із найкращих шедеврів світового кінематографа.

1989 - у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні.

1989 - у Тернополі створено першу крайову організацію Народного Руху України.

2001 - Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона у Мюнхені.

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