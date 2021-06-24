24 июня не ходите купаться и не рвите траву: что строго запрещено делать в этот день

24 июня православные христиане чествуют память апостола Варфоломея (Бар-Толомая, Нафанаила), одного из 12 учеников Иисуса Христа. Также в эту дату чтят святого, апостола от семидесяти Варнаву, архиепископа, сподвижника Святого Павла.
В народе праздник 24 июня известен под названиями День Варнавы, День Варфоломея, Варфоломеев день, Земляничник.
На украинских землях с датой связан ряд древних строгих запретов, а также традиций, которые берут свое начало еще с языческих времен - в частности, считалось, что с 24 июня наступают "русалочьи дни", что продлятся до Ивана Купала (7 июля).
Добавим также, что в католичестве 24 июня праздную Рождество Иоанна Предтечи - Иоанна Крестителя, у которого принял крещение Спаситель.
Именинники этого дня - День Ангела сегодня отмечают Ефрем, Варфоломей, Иван, Варвара.
Согласно церковным преданиям, апостол Варфоломей после распятия и Воскрешения Христа сначала проповедовал вместе с апостолом Филиппом в Сирии и Азии, затем был в Индии, где перевел Евангелие от Матфея. В Армении исцелил царя Санатрука или сына царя Трдата от проказы у источника молока. Позже по ухищрениям языческих жрецов был схвачен, и в городе Альвани (Баку) принял мученическую смерть: сначала его распяли головой вниз, а после с живого содрали кожу.
Мощи апостола Варфоломея сейчас хранятся в Церкви святого Варфоломея в Риме, а часть черепа была перенесена во Франкфуртский собор святого Варфоломея.
Апостол Варнава считается основателем Кипрской Православной Церкви. В 61 году в городе Саламин (возле Афин, в Греции) был схвачен в синагоге, и был предан мучениям и смерти - его сожгли на костре. Главная часть мощей святого осталась на Кипре.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда украинцы будут отмечать день Ивана Купала, какие традиции нужно соблюдать и что нельзя делать.