24 июня не ходите купаться и не рвите траву: что строго запрещено делать в этот день

На украинских землях с датой связан ряд древних строгих запретов, а также традиций, которые берут свое начало еще с языческих времен - в частности, считалось, что с 24 июня наступают "русалочьи дни", что продлятся до Ивана Купала (7 июля).

Добавим также, что в католичестве 24 июня праздную Рождество Иоанна Предтечи - Иоанна Крестителя, у которого принял крещение Спаситель.

Именинники этого дня - День Ангела сегодня отмечают Ефрем, Варфоломей, Иван, Варвара.

Согласно церковным преданиям, апостол Варфоломей после распятия и Воскрешения Христа сначала проповедовал вместе с апостолом Филиппом в Сирии и Азии, затем был в Индии, где перевел Евангелие от Матфея. В Армении исцелил царя Санатрука или сына царя Трдата от проказы у источника молока. Позже по ухищрениям языческих жрецов был схвачен, и в городе Альвани (Баку) принял мученическую смерть: сначала его распяли головой вниз, а после с живого содрали кожу.

Мощи апостола Варфоломея сейчас хранятся в Церкви святого Варфоломея в Риме, а часть черепа была перенесена во Франкфуртский собор святого Варфоломея.

Апостол Варнава считается основателем Кипрской Православной Церкви. В 61 году в городе Саламин (возле Афин, в Греции) был схвачен в синагоге, и был предан мучениям и смерти - его сожгли на костре. Главная часть мощей святого осталась на Кипре.

Традиции этого дня:

В Киевской Руси-Украине издавна верили, что в день 24 июня на полях, лугах и в травах прячется нечистая сила, которая способна превращать даже целебные травы в ядовитые.

Также считалось, что в эту дату все духи водоемов становятся видимыми для людей, поэтому около рек и прудов можно наткнуться на русалок, что не сулило ничего хорошего, особенно молодым парням, которых те могли защекотать до смерти.

А еще в начале "русалочьих дней" в старину верили, что гадания такие же правдивые, как и на святки. Поэтому молодые девушки и женщины ворожили на суженого, пару, женитьбу, судьбу, на измену мужей.

Также в эту дату можно было проводить ритуал от невезения, связанный с расчесыванием волос и бросанием их пука с гребешка в печку.

Еще в этот день ходили в лес проверить, не поспела ли земляника (отсюда и такое дополнительное название у даты - Земляничник): если она была спелой и красной, значит этим летом можно было ожидать хороший урожай ягод.

Что нельзя делать в Варфоломеев день:

Строго запрещалось на Варфоломея косить или рвать траву - в ней якобы пряталась нечисть, или передавала растениям отраву и хвори, которые могли перейти на нарушителя табу.

Так, даже полоть траву в огородах считалась нежелательной работой.

В этот летний день под запретом также было ходить купаться, из-за риска повстречать русалок, и уже больше не вернуться домой.

Главные приметы этого дня: