UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

24 июня не ходите купаться и не рвите траву: что строго запрещено делать в этот день

Автор: Владимир Костырин

24 июня православные христиане чествуют память апостола Варфоломея (Бар-Толомая, Нафанаила), одного из 12 учеников Иисуса Христа. Также в эту дату чтят святого, апостола от семидесяти Варнаву, архиепископа, сподвижника Святого Павла.

В народе праздник 24 июня известен под названиями День Варнавы, День Варфоломея, Варфоломеев день, Земляничник.

На украинских землях с датой связан ряд древних строгих запретов, а также традиций, которые берут свое начало еще с языческих времен - в частности, считалось, что с 24 июня наступают "русалочьи дни", что продлятся до Ивана Купала (7 июля).

Добавим также, что в католичестве 24 июня праздную Рождество Иоанна Предтечи - Иоанна Крестителя, у которого принял крещение Спаситель.

Именинники этого дня - День Ангела сегодня отмечают Ефрем, Варфоломей, Иван, Варвара.

Согласно церковным преданиям, апостол Варфоломей после распятия и Воскрешения Христа сначала проповедовал вместе с апостолом Филиппом в Сирии и Азии, затем был в Индии, где перевел Евангелие от Матфея. В Армении исцелил царя Санатрука или сына царя Трдата от проказы у источника молока. Позже по ухищрениям языческих жрецов был схвачен, и в городе Альвани (Баку) принял мученическую смерть: сначала его распяли головой вниз, а после с живого содрали кожу.

Мощи апостола Варфоломея сейчас хранятся в Церкви святого Варфоломея в Риме, а часть черепа была перенесена во Франкфуртский собор святого Варфоломея.

Апостол Варнава считается основателем Кипрской Православной Церкви. В 61 году в городе Саламин (возле Афин, в Греции) был схвачен в синагоге, и был предан мучениям и смерти - его сожгли на костре. Главная часть мощей святого осталась на Кипре.

Традиции этого дня:

  • В Киевской Руси-Украине издавна верили, что в день 24 июня на полях, лугах и в травах прячется нечистая сила, которая способна превращать даже целебные травы в ядовитые.
  • Также считалось, что в эту дату все духи водоемов становятся видимыми для людей, поэтому около рек и прудов можно наткнуться на русалок, что не сулило ничего хорошего, особенно молодым парням, которых те могли защекотать до смерти.
  • А еще в начале "русалочьих дней" в старину верили, что гадания такие же правдивые, как и на святки. Поэтому молодые девушки и женщины ворожили на суженого, пару, женитьбу, судьбу, на измену мужей.
  • Также в эту дату можно было проводить ритуал от невезения, связанный с расчесыванием волос и бросанием их пука с гребешка в печку.
  • Еще в этот день ходили в лес проверить, не поспела ли земляника (отсюда и такое дополнительное название у даты - Земляничник): если она была спелой и красной, значит этим летом можно было ожидать хороший урожай ягод.

Что нельзя делать в Варфоломеев день:

  • Строго запрещалось на Варфоломея косить или рвать траву - в ней якобы пряталась нечисть, или передавала растениям отраву и хвори, которые могли перейти на нарушителя табу.
  • Так, даже полоть траву в огородах считалась нежелательной работой.
  • В этот летний день под запретом также было ходить купаться, из-за риска повстречать русалок, и уже больше не вернуться домой.

Главные приметы этого дня:

  • Если с рассвета душно и сильно пахнет жимолостью - скоро жди ненастье.
  • Если сегодня по воде туман стелется, будет много грибов.
  • Если в это утро показалось бледное солнце, то это предвещало дождь к вечеру.
  • Если в солнечный день в небе почти не видно голубей, то скоро погода испортится.
  • Если во время грозы долго слышны раскаты грома - будет затяжное ненастье.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда украинцы будут отмечать день Ивана Купала, какие традиции нужно соблюдать и что нельзя делать.

Читайте LITE в Google News
Праздникитрадиции