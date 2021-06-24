24 червня не ходіть купатися і не рвіть траву: що суворо заборонено робити в цей день

24 червня православні християни вшановують пам'ять апостола Варфоломія (Бар-Толомая, Натанаїла), одного з 12 учнів Ісуса Христа. Також в цю дату шанують святого, апостола від сімдесяти Варнаву, архієпископа, сподвижника Святого Павла.
У народі свято 24 червня відоме під назвами День Варнави, День Варфоломія, Варфоломіїв день, Суничник.
На українських землях з датою пов'язаний ряд стародавніх суворих заборон, а також традицій, які беруть свій початок ще з язичницьких часів - зокрема, вважалося, що з 24 червня настають "русалчині дні", що триватимуть до Івана Купала (7 липня).
Додамо також, що в католицтві 24 червня святкую Різдво Іоанна Предтечі - Іоанна Хрестителя, у якого прийняв хрещення Спаситель.
Іменинники цього дня - День Ангела сьогодні відзначають Єфрем, Варфоломій, Іван, Варвара.
Згідно з церковними переказами, апостол Варфоломій після розп'яття і Воскресіння Христа спочатку проповідував разом з апостолом Філіпом в Сирії та Азії, потім був в Індії, де переклав Євангеліє від Матвія. У Вірменії зцілив царя Санатрука або сина царя Трдата від прокази біля джерела молока. Пізніше через хитрощі язичницьких жерців був схоплений, і в місті Альвані (Баку) прийняв мученицьку смерть: спочатку його розіп'яли головою вниз, а після з живого здерли шкіру.
Мощі апостола Варфоломія зараз зберігаються в церкві святого Варфоломія в Римі, а частина черепа була перенесена у Франкфуртський собор святого Варфоломія.
Апостол Варнава вважається засновником Кіпрської Православної Церкви. У 61 році в місті Саламін (біля Афін, в Греції) був схоплений в синагозі, і був підданий тортурам та смерті - його спалили на багатті. Головна частина мощей святого залишилася на Кіпрі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли українці відзначатимуть день Івана Купала, які традиції потрібно дотримуватися і що не можна робити.