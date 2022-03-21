21 марта: какой сегодня день, что нельзя делать и у кого именины

Почему Вербоносица, важные традиции

Наши предки этому дереву приписывали магическую силу. Верили, что если отхлестать вербой больного, то он выздоровеет, а здоровый не будет болеть.

Принято было наломать веточек ивы с "котиками", принести их домой и поставить на видном месте.

Если вербным веником 21 марта подмести пол в доме, то так выметешь из жилища все плохое, что в нем есть, очистишь энергетику. Собранный мусор нужно обязательно сжечь, чтобы плохое не вернулось.

Также в этот день пекли особое весеннее печенье - "жаворонки", в форме птичек. Их раздавали детям.

Что нельзя делать

Отправляться в дальний путь.

Подписывать важные документы, решать вопросы с начальством, браться за серьезные дела.

Занимать деньги.

Проводить несрочные медоперации,

Отказывать в помощи просящим.

Самому сажать иву - верили, что иначе это может привести к несчастью.

Выяснять отношения, начинать конфликты - особенно с родными.

Приметы на Вербоносицу

Какая погода в этот день, таким будет лето.

Упал туман - жди заморозков.

Жаворонки вернулись домой - весна будет теплой.

Если в небе облака плывут высоко, значит будет хорошая погода.

21 марта именины отмечают:

Афанасий, Владимир, Дементий, Иван, Лазарь, Афанасий, Тодось, Феодосий, Лазарь.

Что важного произошло в этот день