21 марта: какой сегодня день, что нельзя делать и у кого именины

21 марта 2022 года отмечается Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, а также начинается Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации (21-27 марта).
Православная церковь чтит память Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского. А в народе день называли Вербоносица.
Что нельзя делать 21 марта, традиции, приметы, важные события и у кого именины - читайте ниже в материале Lite.
Почему Вербоносица, важные традиции
Наши предки этому дереву приписывали магическую силу. Верили, что если отхлестать вербой больного, то он выздоровеет, а здоровый не будет болеть.
Принято было наломать веточек ивы с "котиками", принести их домой и поставить на видном месте.
Если вербным веником 21 марта подмести пол в доме, то так выметешь из жилища все плохое, что в нем есть, очистишь энергетику. Собранный мусор нужно обязательно сжечь, чтобы плохое не вернулось.
Также в этот день пекли особое весеннее печенье - "жаворонки", в форме птичек. Их раздавали детям.
Что нельзя делать
Приметы на Вербоносицу
21 марта именины отмечают:
Афанасий, Владимир, Дементий, Иван, Лазарь, Афанасий, Тодось, Феодосий, Лазарь.
Что важного произошло в этот день
Ранее мы писали, когда украинцы будут праздновать Вербное воскресенье, и как подготовиться к этому дню.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!