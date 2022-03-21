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21 березня: який сьогодні день, що не можна робити і у кого іменини

Фото: Який день 21 березня (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

21 березня 2022 року відзначається Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря, а також починається Тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації (21-27 березня).

Православна церква вшановує пам'ять Феофілакта Сповідника, єпископа Никомидійського. А в народі день називали Вербоносиця.

Що не можна робити 21 березня, традиції, прикмети, визначні події і у кого іменини - читайте нижче в матеріалі Lite.

Чому Вербоносиця, важливі традиції

Наші предки цьому дереву приписували магічну силу. Вірили, якщо сьогодні відшмагати вербою хворого, то він одужає, а здоровий не буде хворіти.

Прийнято було наламати гілочок верби з "котиками", принести їх додому і поставити на видному місці.

Якщо вербним віником 21 березня підмести підлогу в домі, то так виметеш з житла все погане, що в ньому є, очистиш енергетику. Зібране сміття потрібно обов'язково спалити, щоб погане не повернулося.

Також в цей день пекли особливе весняне печиво -"жайворонки", у формі пташок. Їх роздавали дітям.

Що не можна робити

  • Вирушати у далеку дорогу.
  • Підписувати важливі документи, вирішувати питання з начальством, братися за серйозні справи.
  • Позичати гроші.
  • Проводити нетермінові медоперації,
  • Відмовляти у допомозі тим, хто просить.
  • Самому садити вербу - вірили, що інакше це може призвести до нещастя.
  • З'ясовувати стосунки, починати конфлікти - особливо з рідними.

Прикмети на Вербоносицю

  • Яка погода в цей день, таким буде літо.
  • Впав туман - чекай приморозків.
  • Жайворонки повернулися додому - весна буде теплою.
  • Якщо в небі хмари пливуть високо, значить буде хороша погода.

21 березня іменини відзначають:

Афанасій, Володимир, Дементій, Іван, Лазар, Опанас, Тодось, Феодосій, Лазар.

Що важливого сталося в цей день

  • 1927 - у Києві виходить перший номер української "Літературної газети".
  • 1961 - відбувся перший концерт групи The Beatles (Ліверпуль, The Cavern Club).
  • 1980 - президент США Джиммі Картер закликав до бойкоту Олімпійських ігор у Москві.

Раніше ми писали, коли українці святкуватимуть Вербну неділю, і як підготуватися до цього дня.

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