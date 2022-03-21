21 березня: який сьогодні день, що не можна робити і у кого іменини

Чому Вербоносиця, важливі традиції

Наші предки цьому дереву приписували магічну силу. Вірили, якщо сьогодні відшмагати вербою хворого, то він одужає, а здоровий не буде хворіти.

Прийнято було наламати гілочок верби з "котиками", принести їх додому і поставити на видному місці.

Якщо вербним віником 21 березня підмести підлогу в домі, то так виметеш з житла все погане, що в ньому є, очистиш енергетику. Зібране сміття потрібно обов'язково спалити, щоб погане не повернулося.

Також в цей день пекли особливе весняне печиво -"жайворонки", у формі пташок. Їх роздавали дітям.

Що не можна робити

Вирушати у далеку дорогу.

Підписувати важливі документи, вирішувати питання з начальством, братися за серйозні справи.

Позичати гроші.

Проводити нетермінові медоперації,

Відмовляти у допомозі тим, хто просить.

Самому садити вербу - вірили, що інакше це може призвести до нещастя.

З'ясовувати стосунки, починати конфлікти - особливо з рідними.

Прикмети на Вербоносицю

Яка погода в цей день, таким буде літо.

Впав туман - чекай приморозків.

Жайворонки повернулися додому - весна буде теплою.

Якщо в небі хмари пливуть високо, значить буде хороша погода.

21 березня іменини відзначають:

Афанасій, Володимир, Дементій, Іван, Лазар, Опанас, Тодось, Феодосій, Лазар.

Що важливого сталося в цей день