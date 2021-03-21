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21 марта не беритесь за серьезные дела: что можно и нельзя делать в Весенний солнцеворот

Автор: Владимир Костырин

21 марта православные христиане отмечают в первое Воскресенье Великого Поста праздник Торжество Православия, который был установлен по случаю Константинопольского собора 843 года, созванного для восстановления иконопочитания в Византийской империи.

В народе дата также известна, как Весенний солнцеворот, и праздник еще называли Вербоносицей, а день считался настоящим началом весеннего периода.

Издавна верили, что вербные ветки обладают магической силой, способны очистить дом от всяких бед и прогнать ссоры.

В этот день именины отмечают: Афанасий, Иван, Владимир, Дементий, Лазарь.

Икона "Торжество Православия" (Византия, XV век, фото из открытых источников)

Традиции этого дня

Согласно традициям, в этот день нужно принести в дом несколько веточек вербы, и это растение должно оградить жилище от нечистой силы.

Также верили, что ветки вербы с пушистыми "котиками" должны принести в дом удачу.

В старину также легонько хлестали тело вербой для укрепления здоровья, и чтобы отогнать хворь.

Чтобы избавиться от головной боли, ветку вербы разминали и клали под платок на голову.

Поверья гласили, что если сегодня ты увидишь своего любимого человека, то ваша любовь будет счастливой и крепкой. Поэтому в этот день старались не засиживаться дома, и тем более - в одиночестве.

Что нельзя делать в этот день

  • Строго запрещалось самому сажать вербу сегодня - верили, что иначе это может привести к смерти или большим несчастьям.
  • В этот день нельзя думать о плохом и концентрироваться на негативе.
  • Нельзя выяснять отношения, начинать конфликты - особенно с родными - иначе это может разрушить отношения и привести к большой ссоре.
  • В этот день запрещается грустить - иначе весь год будет в тоске.
  • Обычно в этот день за серьезные дела не брались, по возможности, лучше их отложить на потом.

Главные приметы этого дня

  • Если сегодня прилетели жаворонки, значит весна будет теплая.
  • Если сегодня туман, то вскоре придут заморозки.
  • Какая сегодня будет погода в течение дня - такое и все лето будет.
  • Если в небе облака высоко плывут, значит будет хорошая погода.

Ранее мы рассказывали о благоприятных днях для брака, указанных в церковном календаре свадеб и венчаний в 2021 году.

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