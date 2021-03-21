21 березня не беріться за серйозні справи: що можна і не можна робити у Весняний сонцеворот

21 березня православні християни відзначають у першу Неділю Великого Посту свято Торжество Православ'я, який був встановлений з нагоди Константинопольського собору 843 року, скликаного для відновлення іконошанування у Візантійській імперії.
У народі дата також відома, як Весняний сонцеворот, і свято ще називали Вербоносицею, а день вважався справжнім початком весняного періоду.
Здавна вірили, що вербні гілки володіють магічною силою, здатні очистити оселю від усяких бід і прогнати сварки.
В цей день іменини відзначають: Афанасій, Іван, Володимир, Дементій, Лазар.
Згідно з традиціями, у цей день потрібно принести в хату кілька гілочок верби, і ця рослина має захистити оселю від нечистої сили.
Також вірили, що гілки верби з пухнастими "котиками" повинні принести в дім удачу.
В старовину також легенько били тіло вербою для зміцнення здоров'я, і щоб відігнати хворобу.
Щоб позбутися головного болю, гілку верби розминали і клали під хустку на голову.
Повір'я свідчили, що якщо сьогодні ти побачиш свою кохану людину, то ваша любов буде щасливою і міцною. Тому в цей день намагалися не засиджуватися вдома, і тим більше - лишатися насамоті.
Раніше ми розповідали про сприятливі дні для шлюбу, зазначених у церковному календарі весіль та вінчань у 2021 році.