RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

21 березня не беріться за серйозні справи: що можна і не можна робити у Весняний сонцеворот

Автор: Володимир Костирін

21 березня православні християни відзначають у першу Неділю Великого Посту свято Торжество Православ'я, який був встановлений з нагоди Константинопольського собору 843 року, скликаного для відновлення іконошанування у Візантійській імперії.

У народі дата також відома, як Весняний сонцеворот, і свято ще називали Вербоносицею, а день вважався справжнім початком весняного періоду.

Здавна вірили, що вербні гілки володіють магічною силою, здатні очистити оселю від усяких бід і прогнати сварки.

В цей день іменини відзначають: Афанасій, Іван, Володимир, Дементій, Лазар.

Ікона "Торжество Православ'я" (Візантія, XV століття, фото з відкритих джерел)

Традиції цього дня

Згідно з традиціями, у цей день потрібно принести в хату кілька гілочок верби, і ця рослина має захистити оселю від нечистої сили.

Також вірили, що гілки верби з пухнастими "котиками" повинні принести в дім удачу.

В старовину також легенько били тіло вербою для зміцнення здоров'я, і щоб відігнати хворобу.

Щоб позбутися головного болю, гілку верби розминали і клали під хустку на голову.

Повір'я свідчили, що якщо сьогодні ти побачиш свою кохану людину, то ваша любов буде щасливою і міцною. Тому в цей день намагалися не засиджуватися вдома, і тим більше - лишатися насамоті.

Що не можна робити в цей день

  • Суворо заборонялося самому садити вербу сьогодні - вірили, що інакше це може призвести до смерті або великого нещастя.
  • В цей день не можна думати про погане і концентруватися на негативі.
  • Не можна з'ясовувати стосунки, починати конфлікти - особливо з рідними - інакше це може зруйнувати стосунки та привести до великої сварки.
  • У цей день забороняється сумувати - інакше весь рік буде в тузі.
  • Зазвичай у цей день за серйозні справи не бралися, за можливості, краще відкласти їх на потім.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо сьогодні прилетіли жайворонки, значить весна буде тепла.
  • Якщо сьогодні туман, то незабаром прийдуть заморозки.
  • Яка сьогодні буде погода протягом дня - таке і все літо буде.
  • Якщо в небі хмари пливуть високо, значить буде хороша погода.

Раніше ми розповідали про сприятливі дні для шлюбу, зазначених у церковному календарі весіль та вінчань у 2021 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Праздникитрадиции
Читайте також
В Україні настав новий астрологічний рік: що не можна робити в день весняного рівнодення
Свята і вихідні у квітні 2021: нас чекає унікальний місяць
Прогноз погоди