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21 февраля не выносите мусор и не смотрите долго в зеркало: строгие запреты и приметы в день Захария

Автор: Владимир Костырин

21 февраля христиане почитают святого Захария из двенадцати ветхозаветных малых пророков, который жил и пророчествовал в Иерусалиме за пять веков до рождения Христа. Своим прозванием "Серповидец" Захария обязан одному из откровений во сне, в котором увидел летящий по воздуху свиток, изогнувшийся наподобие серпа.

В народе дата прижилась под названием день Захария, или Захарий Серповидец. В старину в этот день бытовали некоторые строгие запреты, нарушение которых сулило серьезные беды.

Как гласят библейские предания, Захарий уже с юношеских лет обладал даром предвидения, его называли "зрителем премирных видений".

Захарий очень подробно обрисовал грядущий триумфальный вход Иисуса Христа в Иерусалим, а также писал, что Спасителя предадут за 30 сребреников. Также пророк писал в своей книге, что во время распятия будет затмение солнца, в ребро Господа воткнется копье стражника, и что ученики Мессии рассеются по разным странам.

В этот день именины отмечают: Захар, Савва, Петр, Федор, Андрей, Степан.

21 февраля христиане чтут память пророка Захария Серповидца (изображение: Пророк Захария, Микеланджело, потолок Сикстинской капеллы / фото из открытых источников)

Что нельзя делать в этот день

Плохой приметой считалось в день Захария Серповидца выносить мусор из дома. Суеверные считали, что вместе с ним можно вынести и свое счастье.

В старину говорили, что пожилым людям в эту дату не нужно смотреть в зеркало после захода солнца, так как это сулило сокращение жизни и могло навлечь скорую смерть. Да и людям помоложе также не рекомендовалось долго засматриваться на свое отражение в зеркале, так как это сулило беды.

День Захария считали очень неблагоприятным для любых хирургических операций, а также для лечения зубов - такие дела откладывали на другую дату.

Главные приметы в день Захария Серповидца

  • Если сегодня гремит гром, значит весной и летом будут сильные ветры и ливни.
  • Если на Захария ударил мороз, то это сулило скорый приход весны.
  • Если 21 февраля на деревьях лежит иней, то это предвещало много меда.
  • О скорых снегопадах рассказывал дым, который стелился вниз по земле в эту дату.
  • Если этой ночью прогремело, то это предвещало богатый урожай и большой приплод у животных.
  • Если в снегу валяется собака, то это обещало потепление в скором времени; а если пес в этот день ведет себя очень возбужденно - жди метель или буран.
  • Если день Захария выдался холодным, то март выдастся теплым.

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