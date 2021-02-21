21 февраля не выносите мусор и не смотрите долго в зеркало: строгие запреты и приметы в день Захария

21 февраля христиане почитают святого Захария из двенадцати ветхозаветных малых пророков, который жил и пророчествовал в Иерусалиме за пять веков до рождения Христа. Своим прозванием "Серповидец" Захария обязан одному из откровений во сне, в котором увидел летящий по воздуху свиток, изогнувшийся наподобие серпа.

В народе дата прижилась под названием день Захария, или Захарий Серповидец. В старину в этот день бытовали некоторые строгие запреты, нарушение которых сулило серьезные беды.

Как гласят библейские предания, Захарий уже с юношеских лет обладал даром предвидения, его называли "зрителем премирных видений".

Захарий очень подробно обрисовал грядущий триумфальный вход Иисуса Христа в Иерусалим, а также писал, что Спасителя предадут за 30 сребреников. Также пророк писал в своей книге, что во время распятия будет затмение солнца, в ребро Господа воткнется копье стражника, и что ученики Мессии рассеются по разным странам.

В этот день именины отмечают: Захар, Савва, Петр, Федор, Андрей, Степан.

21 февраля христиане чтут память пророка Захария Серповидца (изображение: Пророк Захария, Микеланджело, потолок Сикстинской капеллы / фото из открытых источников)

Что нельзя делать в этот день

Плохой приметой считалось в день Захария Серповидца выносить мусор из дома. Суеверные считали, что вместе с ним можно вынести и свое счастье.

В старину говорили, что пожилым людям в эту дату не нужно смотреть в зеркало после захода солнца, так как это сулило сокращение жизни и могло навлечь скорую смерть. Да и людям помоложе также не рекомендовалось долго засматриваться на свое отражение в зеркале, так как это сулило беды.

День Захария считали очень неблагоприятным для любых хирургических операций, а также для лечения зубов - такие дела откладывали на другую дату.

Главные приметы в день Захария Серповидца