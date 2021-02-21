21 лютого не виносьте сміття і не дивіться довго в дзеркало: суворі заборони і прикмети в день Захарія

21 лютого християни вшановують святого Захарія з дванадцяти старозавітних малих пророків, який жив і пророкував у Єрусалимі за п'ять століть до народження Христа. Своїм прозвання "Серповидець" Захарія зобов'язаний одному з одкровень уві сні, в якому побачив сувій, що летить у повітрі, та який зігнувся наче серп.

У народі дата прижилася під назвою день Захарія, або Захарій Серповидець. У давнину в цей день побутували деякі суворі заборони, порушення яких обіцяло серйозні біди.

Як свідчать біблійні перекази, Захарій вже з юнацьких років володів даром передбачення, його називали "глядачем премирних бачень".

Захарій дуже докладно змалював прийдешній тріумфальний вхід Ісуса Христа в Єрусалим, а також писав, що Спасителя зрадять за 30 срібняків. Також пророк писав у своїй книзі, що під час розп'яття буде затемнення сонця, в ребро Господа вдарять списом стражника, і що учні Месії розсіються по різних країнах.

В цей день іменини відзначають: Захар, Сава, Петро, Федір, Андрій, Степан.

21 лютого християни вшановують пам'ять пророка Захарія Серповидця (зображення: Пророк Захарія, Мікеланджело, стеля Сикстинської капели / фото з відкритих джерел)

Що не можна робити в цей день

Поганою прикметою вважалося в день Захарія Серповидця виносити сміття з хати. Забобонні вважали, що разом з ним можна винести й своє щастя.

У давнину говорили, що літнім людям в цю дату не потрібно дивитися в дзеркало після заходу сонця, оскільки це обіцяло скорочення життя і могло викликати швидку смерть. Та й людям молодше також не рекомендувалося довго задивлятися на своє зображення в дзеркалі, бо це пророкувало біди.

День Захарія вважали дуже несприятливим для будь-яких хірургічних операцій, а також для лікування зубів - такі справи відкладали на іншу дату.

Головні прикмети в день Захарія Серповидця