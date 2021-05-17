17 мая не дарите подарки и не засиживайтесь перед зеркалом: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день в старину на украинских землях люди проводили обряды по защите своих огородов от вредителей.

Как сказано в писании, римский император решил женить девушку, которая отличалась необыкновенной красотой, на своем наследнике, но принявшая крещение Пелагия отказалась вступить в брак. Когда же Диоклетиан лично увидел красавицу, то сам решил взять ее в жены. Христианка ответила отказом и ему, из-за чего была казнена через сожжение в раскаленном медном быке.

Мученица Пелагия Тарсийская считалась покровительницей птиц и защитницей невинных девушек.

В этот день именины отмечают: Иван, Кирилл, Никита, Пелагея, Мария, Никифор, Николай, Флориан.

17 мая христиане чтят память мученицы Пелагии Тарсийской (фото: фреска Софийского собора в Киеве)

Традиции этого дня

В день Пелагеи Заступницы верующие молились мученице и просили о помощи для невинных людей, к ней обращались за поддержкой и покровительством для душ, над которыми из-за всяческих козней нависла грозная опасность.

Также на Пелагею в старину проводили обряды по защите огородов от неурожая, вредителей и нечистой силы. Для этого использовали веточки жгучей крапивы, которые вырывали с корнем и клали в надтреснутый горшок, а саму эту тару оставляли на средине огорода вверх дном.

Что нельзя делать в этот день

Верили, что 17 мая нельзя дарить подарки.

В эту дату женщинам нельзя прихорашиваться и долго сидеть перед зеркалом - это может принести существенные беды.

Считалось, что в эту дату нельзя пользоваться острыми предметами.

В этот день нельзя обижать птиц, особенно ворон.

Также домашнюю птицу на Пелагею не принято было рубить, и даже от употребления пернатых в пищу желательно воздержаться.

Главные приметы этого дня