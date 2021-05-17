17 мая не дарите подарки и не засиживайтесь перед зеркалом: что можно и нельзя делать в этот день
17 мая православные христиане почитают память мученицы Пелагии, девы Тарсийской, которая пострадала за Веру во время правления императора Диоклетиана на рубеже III-IV веков. Также в этот день празднуется чудотворная Старорусская икона Божией Матери.
В народе праздник получил название день Пелагеи Заступницы, которая почитается как покровительница невинных девушек и всех несправедливо обиженных.
В этот день в старину на украинских землях люди проводили обряды по защите своих огородов от вредителей.
Как сказано в писании, римский император решил женить девушку, которая отличалась необыкновенной красотой, на своем наследнике, но принявшая крещение Пелагия отказалась вступить в брак. Когда же Диоклетиан лично увидел красавицу, то сам решил взять ее в жены. Христианка ответила отказом и ему, из-за чего была казнена через сожжение в раскаленном медном быке.
Мученица Пелагия Тарсийская считалась покровительницей птиц и защитницей невинных девушек.
В этот день именины отмечают: Иван, Кирилл, Никита, Пелагея, Мария, Никифор, Николай, Флориан.
17 мая христиане чтят память мученицы Пелагии Тарсийской (фото: фреска Софийского собора в Киеве)
Традиции этого дня
В день Пелагеи Заступницы верующие молились мученице и просили о помощи для невинных людей, к ней обращались за поддержкой и покровительством для душ, над которыми из-за всяческих козней нависла грозная опасность.
Также на Пелагею в старину проводили обряды по защите огородов от неурожая, вредителей и нечистой силы. Для этого использовали веточки жгучей крапивы, которые вырывали с корнем и клали в надтреснутый горшок, а саму эту тару оставляли на средине огорода вверх дном.
Что нельзя делать в этот день
- Верили, что 17 мая нельзя дарить подарки.
- В эту дату женщинам нельзя прихорашиваться и долго сидеть перед зеркалом - это может принести существенные беды.
- Считалось, что в эту дату нельзя пользоваться острыми предметами.
- В этот день нельзя обижать птиц, особенно ворон.
- Также домашнюю птицу на Пелагею не принято было рубить, и даже от употребления пернатых в пищу желательно воздержаться.
Главные приметы этого дня
- Если 17 мая кукушка кукует, то это предвещало хорошую погоду.
- Если всю ночь поет соловей, то день будет солнечный и ясный.
- Если 17 мая на восходе солнечные лучи кажутся с зеленым оттенком, то это сулило пасмурный день.
- Если утро выдалось без росы - скоро погода поменяется.
- Если 17 мая стаи воробьев беспокойно себя ведут, то будет сильный ветер.
- Если сегодня солнце бледное в небе - ждите затяжное ненастье.
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