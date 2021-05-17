17 травня не даруйте подарунки і не засиджуйтеся перед дзеркалом: що можна і не можна робити в цей день

17 травня православні християни вшановують пам'ять мучениці Пелагії, діви Тарсійської, яка постраждала за Віру під час правління імператора Діоклетіана на рубежі III-IV століть. Також в цей день святкується чудотворна Староруська ікона Божої Матері.

У народі свято отримало назву день Пелагеї Заступниці, яка шанується як покровителька невинних дівчат і всіх несправедливо скривджених.

У цей день за старих часів на українських землях люди проводили обряди щодо захисту своїх городів від шкідників.

Як сказано в писанні, римський імператор вирішив одружити дівчину, яка відрізнялася незвичайною красою, на своєму спадкоємці, але Пелагія, яка прийняла хрещення, відмовилася вступити в шлюб. Коли ж Діоклетіан особисто побачив красуню, то сам вирішив взяти її в дружини. Християнка відповіла відмовою і йому, через що була страчена через спалення в розпеченому мідному бику.

Мучениця Пелагія Тарсійська вважалася покровителькою птахів і захисницею невинних дівчат.

У цей день іменини відзначають: Іван, Кирило, Микита, Пелагея, Марія, Никифор, Микола, Флоріан.

17 травня християни вшановують пам'ять мучениці Пелагії Тарсійської (фото: фреска Софійського собору в Києві)

Традиції цього дня

У день Пелагеї Заступниці віруючі молилися мучениці та просили про допомогу для невинних людей, до неї зверталися за підтримкою і заступництвом для душ, над якими через усілякі підступи нависла грізна небезпека.

Також на Пелагею за старих часів проводили обряди щодо захисту городів від неврожаю, шкідників і нечистої сили. Для цього використовували гілочки пекучої кропиви, які виривали з коренем і клали в надтріснутий горщик, а саму цю тару залишали на середині городу догори дриґом.

Що не можна робити в цей день

Вірили, що 17 травня не можна дарувати подарунки.

У цю дату жінкам не можна чепуритися і довго сидіти перед дзеркалом - це може принести суттєві біди.

Вважалося, що в цю дату не можна користуватися гострими предметами.

У цей день не можна ображати птахів, особливо ворон.

Також домашню птицю на Пелагею не прийнято було рубати, і навіть від вживання пернатих в їжу бажано утриматися.

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