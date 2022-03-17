17 марта 2022: чем особенный этот день, что нельзя делать и у кого день ангела

17 марта 2022 года в мире, а особенно в Ирландии отмечают День Святого Патрика, украинцы - День мобилизационного работника, а евреи - Пурим. Православная церковь 17 марта чтит память преподобного Герасима Иорданского, а в народе этот день называют Герасим Грачевник.
Что можно и нельзя делать в этот день, кого поздравить с днем ангела, выдающиеся даты - читайте ниже в материале Lite.
Традиции этого дня
Церковный праздник в честь преподобного Герасима совпадает с прилетом грачей - это один из первых признаков наступления весны. Отсюда и название - Герасим Грачевник.
17 марта принято было выгонять из дома мару - злых духов.
Незамужние девушки гадали: они выбегали во двор и смотрели, кто встретится на их пути. Если женщина - то удастся выйти замуж в этом году.
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 17 марта
Именины сегодня празднуют:
Герасим, Василий, Данил, Павел, Юлиания, Яков, Григорий, Вячеслав и Ульяна.
Выдающиеся события 17 марта
1845 - англичанин Стивен Перри запатентовал эластичный бинт.
1917 - В Киеве создали Украинскую Центральную Раду.
1937 - в СССР приняли закон, лишивший крестьян свободы передвижения.
1943 - трагедия села Ремель - одно из крупнейших военных преступлений на территории Украины.
1951 - Украинская повстанческая армия (УПА) призвала США помочь ей в борьбе с СССР.
1960 - В Японии впервые в мире поступили в продажу разноцветные фломастеры.
1972 - в Киеве создали Институт книги и книгопечатания.
1980 - английский парламент проголосовал за бойкот московской Олимпиады.
1995 - Верховная Рада Украины упразднила пост президента Крыма.
1995 - впервые в эфир вышел художественный канал Территория А на телеканале ICTV
1999 - началось производство автомобиля ЗАЗ-1103 Славута.
2021 - обнародовано интервью президента США Джо Байдена телекомпании ABC, в котором Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. "Да, считаю", - подтвердил Байден.
Ранее мы писали также когда День весеннего равноденствия 2022.
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