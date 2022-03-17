17 березня 2022: чим особливий цей день, що не можна робити і у кого день ангела

17 березня 2022 року у світі, а особливо в Ірландії, відзначають День Святого Патріка, українці - День мобілізаційного працівника, а євреї - Пурим. Православна церква 17 березня вшановує пам'ять преподобного Герасима Йорданського, а в народі цей день називають Герасим Грачевник.
Що можна і не можна робити в цей день, кого привітати з днем ангела, визначні дати - читайте нижче в матеріалі Lite.
Традиції цього дня
Церковне свято на честь преподобного Герасима збігається з прильотом граків - це один з перших ознак настання весни. Звідси й назва - Герасим Грачевник.
17 березня прийнято було виганяти з дому мару - злих духів.
Незаміжні дівчата ворожили: вони вибігали на подвір'я і дивилися, хто зустрінеться на їхньому шляху. Якщо жінка - то вдасться вийти заміж в цьому році.
Що сьогодні не можна робити
Прикмети на 17 березня
Іменини сьогодні святкують:
Герасим, Василь, Данил, Павло, Юліанія, Яков, Григорій, В'ячеслав та Уляна.
Визначні події 17 березня
1845 - англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.
1917 - у Києві створили Українську Центральну Раду.
1937 - у СРСР ухвалили закон, що позбавив селян свободи пересування.
1943 - Трагедія села Ремель - один із найбільших військових злочинів на території України.
1951 - Українська Повстанська Армія (УПА) закликала США допомогти їй у боротьбі з СРСР.
1960 - у Японії вперше у світі надійшли у продаж різнокольорові фломастери.
1972 - у Києві створили Інститут книги та друкарства.
1980 - англійський парламент проголосував за бойкот московської Олімпіади.
1995 - Верховна Рада України скасувала посаду президента Криму.
1995 - вперше в ефір вийшов Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV
1999 - розпочалося виробництво автомобіля ЗАЗ-1103 Славута.
2021 - оприлюднене інтерв'ю президента США Джо Байдена телекомпанії ABC, в якому Байден ствердно відповів на запитання журналіста, чи вважає він Путіна вбивцею. "Так, вважаю", - підтвердив Байден.
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