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17 березня 2022: чим особливий цей день, що не можна робити і у кого день ангела

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Четвер 17 березня 2022 05:00
17 березня 2022: чим особливий цей день, що не можна робити і у кого день ангела Фото: яке свято 17 березня (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

17 березня 2022 року у світі, а особливо в Ірландії, відзначають День Святого Патріка, українці - День мобілізаційного працівника, а євреї - Пурим. Православна церква 17 березня вшановує пам'ять преподобного Герасима Йорданського, а в народі цей день називають Герасим Грачевник.

Що можна і не можна робити в цей день, кого привітати з днем ангела, визначні дати - читайте нижче в матеріалі Lite.

Традиції цього дня

Церковне свято на честь преподобного Герасима збігається з прильотом граків - це один з перших ознак настання весни. Звідси й назва - Герасим Грачевник.

17 березня прийнято було виганяти з дому мару - злих духів.

Незаміжні дівчата ворожили: вони вибігали на подвір'я і дивилися, хто зустрінеться на їхньому шляху. Якщо жінка - то вдасться вийти заміж в цьому році.

Що сьогодні не можна робити

  • Планувати на цей день будь-які медичні операції.
  • Робити великі покупки - це будуть марно витрачені гроші.
  • Сваритися та лаятись.
  • Багато фізично працювати.
  • Дивитися в люстерко до світанку.

Прикмети на 17 березня

  • Якщо граки грають - до гарної погоди, зграями в'ються над гніздами - до мінливої, кричать - до дощу.
  • Якщо вранці туманно, то день буде сонячним,
  • Якщо ніч безхмарна, то весна буде теплою.

Іменини сьогодні святкують:

Герасим, Василь, Данил, Павло, Юліанія, Яков, Григорій, В'ячеслав та Уляна.

Визначні події 17 березня

1845 - англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.

1917 - у Києві створили Українську Центральну Раду.

1937 - у СРСР ухвалили закон, що позбавив селян свободи пересування.

1943 - Трагедія села Ремель - один із найбільших військових злочинів на території України.

1951 - Українська Повстанська Армія (УПА) закликала США допомогти їй у боротьбі з СРСР.

1960 - у Японії вперше у світі надійшли у продаж різнокольорові фломастери.

1972 - у Києві створили Інститут книги та друкарства.

1980 - англійський парламент проголосував за бойкот московської Олімпіади.

1995 - Верховна Рада України скасувала посаду президента Криму.

1995 - вперше в ефір вийшов Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV

1999 - розпочалося виробництво автомобіля ЗАЗ-1103 Славута.

2021 - оприлюднене інтерв'ю президента США Джо Байдена телекомпанії ABC, в якому Байден ствердно відповів на запитання журналіста, чи вважає він Путіна вбивцею. "Так, вважаю", - підтвердив Байден.

Раніше ми писали також, коли День весняного рівнодення 2022.

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