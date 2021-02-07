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160 квадратных метров: Тарабарова впервые показала свой новый особняк

Новина українською → Киев, Воскресенье 07 февраля 2021 21:02
160 квадратных метров: Тарабарова впервые показала свой новый особняк Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)
Автор: Роман Мирончук

Украинская певица Светлана Тарабарова уже два раза стала мамой. У нее родился и мальчик, и девочка. Счастливая артистка вместе со своим мужем продюсером Алексеем Бондарем впервые показала загородный дом под Киевом.

Новый особняк семейства засветился в программе Кати Осадчей "Світське життя".

В загородный дом площадью 160 квадратных метров пара переехала недавно. После того как они узнали, что Светлана беременна вторым ребенком, то решили, что пора переезжать в загородный дом.

Им пришлось взять несколько кредитов, но счастливые родители надеются, что скоро возобновятся концерты, и они смогут быстро вернуть деньги.

160 квадратных метров: Тарабарова впервые показала свой новый особняк

Светлана Тарабарова впервые показала свой особняк (фото: instagram.com/tarabarova)

Светлана и Алексей признались, что дом находится на земле в 7 соток, но им этого вполне хватает, поскольку огород они держать не планируют.

Тарабарова также пригласила телеведущую внутрь дома, где показала интерьер, который выполнен в светлых тонах.

160 квадратных метров: Тарабарова впервые показала свой новый особняк

Светлана Тарабарова впервые показала свой особняк (фото: instagram.com/tarabarova)

Артистка призналась, что с детьми ей помогает няня, а также есть уборщица, которая приходит раз в неделю. Она также подчеркнула, что с мужем мечтала об одноэтажном доме.

До этого они с мужем снимали двухэтажный дом, и когда Иван начал ходить, то взбирался на лестницу, которая ведет на второй этаж. В эти моменты певица сильно переживала, чтобы он не упал и не поранился.

Светлана Тарабарова впервые показала свой особняк (видео: YouTube)

Напомним, Светлана Тарабарова продемонстрировала стильный зимний образ в ярком пуховике.

Ранее Светлана Тарабарова в стильном свитере дала ценный совет семейным парам.

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