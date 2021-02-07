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160 квадратних метрів: Тарабарова вперше показала свій новий особняк

Новость на русском → Київ, Неділя 07 лютого 2021 21:02
160 квадратних метрів: Тарабарова вперше показала свій новий особняк Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)
Автор: Роман Мирончук

Українська співачка Світлана Тарабарова вже два рази стала мамою. У неї народився хлопчик, і дівчинка. Щаслива артистка разом зі своїм чоловіком-продюсером Олексієм Бондарем вперше показала заміський будинок під Києвом.

Новий маєток родини засвітився в програмі Каті Осадчої "Світське життя".

В заміський будинок площею 160 квадратних метрів пара переїхала нещодавно. Після того як вони дізналися, що Світлана вагітна другою дитиною, то вирішили, що пора переїжджати в заміський будинок.

Їм довелося взяти кілька кредитів, але щасливі батьки сподіваються, що скоро відновляться концерти, і вони зможуть швидко повернути гроші.

160 квадратних метрів: Тарабарова вперше показала свій новий особняк

Світлана Тарабарова вперше показала свій особняк (фото: instagram.com/tarabarova)

Світлана і Олексій зізналися, що будинок знаходиться на землі 7 соток, але їм цього цілком вистачає, оскільки вони город тримати не планують.

Тарабарова також запросила телеведучу всередину будинку, де показала інтер'єр, який виконаний у світлих тонах.

160 квадратних метрів: Тарабарова вперше показала свій новий особняк

Світлана Тарабарова вперше показала свій особняк (фото: instagram.com/tarabarova)

Артистка зізналася, що з дітьми їй допомагає няня, а також є прибиральниця, яка приходить раз в тиждень. Вона також підкреслила, що з чоловіком мріяла про одноповерховий будинок.

До цього вони з чоловіком знімали двоповерховий будинок, і коли Іван почав ходити, то вилазив на сходи, що ведуть на другий поверх. У ці моменти співачка сильно переживала, щоб він не впав і не поранився.

Світлана Тарабарова вперше показала свій особняк (відео: YouTube)

Нагадаємо, Світлана Тарабарова продемонструвала стильний зимовий образ в яскравому пуховику.

Раніше Світлана Тарабарова в стильному светрі дала цінну пораду сімейним парам.

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