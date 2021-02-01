От -15 до +13: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине 2 февраля принесет "пестрые" температуры - от ночного мороза до -15 градусов на Севере до дневных +13 на Юге. Другие области будут где-то посередине по показателям температуры.

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По ее словам, в северных областях ночью будет от -7 до -15 мороза, а днем -3... -7. В центральных областях ожидаются показатели -3... -7 градусов ночью, а днем - оттепель. Тепло - в восточном регионе - +1... +4 ночью и +5... +7 днем. Однако на Харьковщине будет несколько прохладнее (+2... +4 днем). В западных областях будет ночью -3... -6, а на Волыни, в Ровенской области -10... -14, днем на Западе -2... +2, а на Закарпатье до +5 тепла.

"Юг вообще кто куда: на Запорожье и на Херсонщине ночью +2... +4 градуса, днем +4... +9 градусов, в Одесской и Николаевской области ночью -1... -3, днем +2... +4 градуса. В Крыму днем вероятно до +10... +13 градусов", - пишет синоптик.

Относительно осадков, то во вторник на смену циклону придет антициклон, который вытеснит осадки. Лишь на Юге и Востоке ожидаются дожди (кроме Одесской и Николаевской областей).

В Киеве во вторник - преимущественно сухо, однако будет морозно. Ночью -8... -10 градусов, в окрестностях до -12 градусов, днем -3... -5 градусов. На дорогах гололедица!

"В середине недели в большинстве областей Украины потеплеет, а в конце недели, в течение пятницы-субботы-воскресенья опять усилятся морозы", - подытожила Наталка Диденко.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, что будет с температурой и осадками во вторник, 2 февраля.

Погода в Украине 2 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, когда в Киеве ждать оттепель.

А метеоролог Вазира Мартазинова поделилась прогнозом относительно климатической ситуации в Украине на ближайшие пять лет.