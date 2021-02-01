Від -15 до +13: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні 2 лютого принесе "строкаті" температури - від нічного морозу до -15 градусів на Півночі до денних +13 на Півдні. Інші області будуть десь посередині за показниками температури.

Таким прогнозом поділилася синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, у північних областях вночі буде від -7 до -15 морозу, а вдень -3... -7. В центральних областях очікуються показники -3... -7 градусів вночі, а вдень - відлига. Тепло - у східному регіоні - +1... +4 вночі і +5... +7 вдень. Проте на Харківщині буде дещо прохолодніше (+2... +4 вдень). В західних областях буде вночі -3... -6, а на Волині в Рівненщині -10... -14, вдень на Заході -2... +2, а на Закарпатті до +5 тепла.

"Південь взагалі хто куди: на Запоріжжі та на Херсонщині вночі +2... +4 градуси, вдень +4... +9 градусів, на Одещині та в Миколаївській області вночі -1... -3, вдень +2... +4 градуси. У Криму вдень ймовірно до +10... +13 градусів", - пише синоптик.

Щодо опадів, то у вівторок на зміну циклону прийде антициклон, що витіснить опади. Лише на Півдні та Сході очікуються дощі (окрім Одеської та Миколаївської областей).

У Києві у вівторок - переважно сухо, проте буде морозно. Вночі -8... -10 градусів, на околицях до -12 градусів, вдень -3... -5 градусів. На дорогах ожеледиця!

"В середині тижня в більшості областей України потепліє, а в кінці тижня, впродовж п'ятниці-суботи-неділі знову підсиляться морози", - підсумувала Наталка Діденко.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, що буде з температурою і опадами у вівторок, 2 лютого.

Погода в Україні 2 лютого (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, коли в Києві чекати на відлигу.

А метеоролог Вазіра Мартазінова поділилася прогнозом щодо кліматичної ситуації в Україні на найближчі п'ять років.