14 февраля не оставайтесь в одиночестве и не грустите: что можно и нельзя делать в день Трифона

14 февраля православные христиане чествуют мученика Трифона Апамейского, который пострадал за веру во время царствования императора Деция Траяна в III веке. В народе праздник получил название Трифонов день, а также Трифон Перезимник, Трифон Мышегон или День Трифона.

На украинских землях в старину в этот день бытовали особые традиции, а девушки в дату, которая совпадает с католическим днем святого Валентина, гадали на суженого.

Как гласят церковные предания, святой Трифон жил во Фригии в Малой Азии, и с детства обладал даром исцелять любые болезни, а также мог изгонять бесов из людей. По легендам, Трифон вылечил одержимую нечистым духом дочь римского императора Гордиана.

В 249 году в Римской империи начались гонения на христиан - как только на престол взошел Деций. Уже через год святого Трифона схватили и подвергли жестоким пыткам, после чего казнили.

В этот день именины отмечают: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.

14 февраля православные чтут память святого мученика Трифона (изображение: Сербская икона Трифона из Кампсиды, фото из открытых источников)

Традиции этого дня

В старину 14 февраля девушки в деревнях молились святому Трифону о хороших женихах, а вообще последний месяц зимы считался порой свадеб.

А вот замужние женщины, которые мечтали забеременеть, бросали в реку или озеро, на котором практически нет льда, букет цветов и молились Богу.

Верили, что если влюбленные в этот день дадут друг другу клятву верности, им будут не страшны любые преграды и соблазны.

Также считалось, что заключенный 14 февраля брак будет счастливым и крепким.

В день Трифона Мышегона предки обращались к грызунам "с просьбой" не портить скирды с хлебом. Еще практиковались особые ритуалы, чтобы прогнать мышей из поселений. Для этого клок сена из скирды сжигали в печи, а затем золу сыпали в место, где хранилось сено и солома.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня нельзя девушкам и женщинам смотреть на ворон и других черных птиц - будет жестокий муж.

В этот день нельзя грустить - иначе будешь один весь год.

Дурной приметой считалось, если человек проведет этот день в одиночестве.

Нельзя 14 февраля одинокому парню или девушке гнать от себя подбежавшую собаку.

Главные приметы в День Трифона