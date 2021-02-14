14 февраля не оставайтесь в одиночестве и не грустите: что можно и нельзя делать в день Трифона
14 февраля православные христиане чествуют мученика Трифона Апамейского, который пострадал за веру во время царствования императора Деция Траяна в III веке. В народе праздник получил название Трифонов день, а также Трифон Перезимник, Трифон Мышегон или День Трифона.
На украинских землях в старину в этот день бытовали особые традиции, а девушки в дату, которая совпадает с католическим днем святого Валентина, гадали на суженого.
Как гласят церковные предания, святой Трифон жил во Фригии в Малой Азии, и с детства обладал даром исцелять любые болезни, а также мог изгонять бесов из людей. По легендам, Трифон вылечил одержимую нечистым духом дочь римского императора Гордиана.
В 249 году в Римской империи начались гонения на христиан - как только на престол взошел Деций. Уже через год святого Трифона схватили и подвергли жестоким пыткам, после чего казнили.
В этот день именины отмечают: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.
14 февраля православные чтут память святого мученика Трифона (изображение: Сербская икона Трифона из Кампсиды, фото из открытых источников)
Традиции этого дня
В старину 14 февраля девушки в деревнях молились святому Трифону о хороших женихах, а вообще последний месяц зимы считался порой свадеб.
А вот замужние женщины, которые мечтали забеременеть, бросали в реку или озеро, на котором практически нет льда, букет цветов и молились Богу.
Верили, что если влюбленные в этот день дадут друг другу клятву верности, им будут не страшны любые преграды и соблазны.
Также считалось, что заключенный 14 февраля брак будет счастливым и крепким.
В день Трифона Мышегона предки обращались к грызунам "с просьбой" не портить скирды с хлебом. Еще практиковались особые ритуалы, чтобы прогнать мышей из поселений. Для этого клок сена из скирды сжигали в печи, а затем золу сыпали в место, где хранилось сено и солома.
Что нельзя делать в этот день
- Сегодня нельзя девушкам и женщинам смотреть на ворон и других черных птиц - будет жестокий муж.
- В этот день нельзя грустить - иначе будешь один весь год.
- Дурной приметой считалось, если человек проведет этот день в одиночестве.
- Нельзя 14 февраля одинокому парню или девушке гнать от себя подбежавшую собаку.
Главные приметы в День Трифона
- Если на Трифона на небе масса звезд - весна будет не ранняя
- Если к концу дня небо покроется прозрачными белыми облаками - ждите хорошей погоды.
- Длинные сосульки – длинный лен.
- Погода на Трифона указывает, какой будет погода в течение месяца. Если в этот день тепло, то и ближайший месяц будет теплый.
- Снег идет - будет весна дождливая.
- Морозный день – весна позже придет и с холодами.
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