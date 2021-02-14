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14 лютого не залишайтеся на самоті та не сумуйте: що можна і не можна робити в день Трифона

Новость на русском → Неділя 14 лютого 2021 06:39
14 лютого не залишайтеся на самоті та не сумуйте: що можна і не можна робити в день Трифона Свято 14 лютого (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

14 лютого православні християни вшановують мученика Трифона Апамейського, який постраждав за віру під час царювання імператора Деція Траяна в III столітті. В народі свято отримало назву Трифонів день, а також Трифон Перезимник, Трифон Мишегон або День Трифона.

На українських землях у давнину в цей день існували особливі традиції, а дівчата в дату, яка збігається з католицьким днем святого Валентина, ворожили на судженого.

Як свідчать церковні перекази, святий Трифон жив у Фрігії в Малій Азії, і з дитинства мав даром зцілювати будь-які хвороби, а також міг виганяти бісів з людей. За легендами, Трифон вилікував одержиму нечистим духом дочку римського імператора Гордіана.

У 249 році в Римській імперії почалися гоніння на християн - щойно на престол зійшов Децій. Вже через рік святого Трифона схопили та піддали жорстоким тортурам, після чого стратили.

В цей день іменини відзначають: Василь, Гаврило, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій, Трифон.

14 лютого не залишайтеся на самоті та не сумуйте: що можна і не можна робити в день Трифона

14 лютого православні вшановують пам'ять святого мученика Трифона (зображення: Сербська ікона Трифона з Кампсиди, фото з відкритих джерел)

Традиції цього дня

В давнину 14 лютого дівчата в селах молилися святому Трифону про добрих наречених, а взагалі останній місяць зими вважався часом весіль.

А ось заміжні жінки, які мріяли завагітніти, кидали у річку чи озеро, на якому практично немає льоду, букет квітів і молилися Богу.

Вірили, що якщо закохані в цей день дадуть один одному клятву вірності, їм будуть не страшні жодні перешкоди та спокуси.

Також вважалося, що укладений 14 лютого шлюб буде щасливим і міцним.

У день Трифона Мишегона пращури зверталися до гризунів "з проханням" не псувати скирти з хлібом. Ще практикувалися особливі ритуали, щоб прогнати мишей з поселень. Для цього жмут сіна зі скирти спалювали в печі, а потім золу сипали в місце, де зберігалося сіно і солома.

Що не можна робити в цей день

  • Сьогодні не можна дівчатам і жінкам дивитися на ворон та інших чорних птахів - буде жорстокий чоловік.
  • В цей день не можна сумувати - інакше будеш насамоті весь рік.
  • Поганою прикметою вважалося, якщо людина проведе цей день на самоті.
  • Не можна 14 лютого самотньому хлопцю або дівчині гнати від себе собаку, що підбігла.

Головні прикмети в День Трифона

  • Якщо на Трифона на небі маса зірок - весна буде рання
  • Якщо до кінця дня небо вкриється прозорими білими хмарами - ждіть гарної погоди.
  • Довгі бурульки - довгий льон.
  • Погода на Трифона вказує, якою буде погода протягом місяця. Якщо в цей день тепло, то і найближчий місяць буде теплий.
  • Сніг іде - буде весна дощова.
  • Морозний день - весна пізніше прийде і з холодами.

Нагадаємо, що перед цим ми розповідали, коли в 2021 році буде Масляна в Україні.

Також ми писали про традиції та цікаві факти про свято День Святого Валентина 2021.

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