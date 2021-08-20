Первые места в чартах и глобальная популярность: украинские звезды, чьи песни поют во всем мире

Настя Каменских

Настя Каменских - поп- и R’n’B-певица, актриса, ведущая, участница дуэта "Потап и Настя", работа в котором принесла ей народную популярность. С 2017 года начала сольную карьеру под псевдонимом NK.

Исполнительница давно изучала испанский язык и не скрывала своей любви к Латинской Америке – и именно это помогло ей снова прийти к успеху. В 2018 году NK выпустила сингл Peligroso на испанском и английском языках.

Трек быстро стал популярным в Латинской Америке и в результате Настя стала первым украинским артистом, которому удалось попасть в один из самых авторитетных мировых чартов Billboard. Хит Peligroso был включен в Tropical Songs чарт как новинка и сразу же оказался на 24 месте среди самых популярных латиноамериканских песен. NK также первая певица из Украины, которую пригласили на церемонию вручения Латиноамериканских Грэмми.

На этом артистка не остановилась. Сингл Elefante вышел в 2019 году – его клип на Youtube посмотрели более 149 миллионов раз. К тому же, он продержался в чартах Shazam более 10 месяцев.

Невероятный успех получил и альбом ECLÉCTIKA с латиноамериканскими песнями, вышедший в 2020 году. Он стал известным не только в Мексике, но и в Соединенных Штатах. Каменских даже появилась на сайте знаменитого издания HOLA! USA, для которого снялась в фотосессии.

"ДахаБраха"

Украинская этногруппа сформировалась в начале 2000-х, а концертную деятельность начала в 2004. Музыкальный стиль группы определяется участниками как "этно-хаос", что подчеркивает "хаотическое" сочетание различных этнических составляющих. Группа использует украинские народные песни, записанные участниками группы и их коллегами-фольклористами в фольклорных экспедициях в разных регионах Украины. При этом нередко создается впечатление, что мировое признание у нее даже больше, чем украинское.

"ДахаБраха" постоянно выступает на международных фестивалях – Гластонбери (Великобритания), Bonnaroo (США), Womad (Великобритания), Roskilde (Дания), Pohoda (Словакия), Womadelaide (Австралия), Womad New Zealand (Новая Зеландия), Sziget (Венгрия) .

В 2007 году "ДахаБраха" выпустила альбом "Ягудки", в который вошла песня "Шо з-под дуба". Этот трек звучал в эпизоде ​​второго сезона американского телесериала "Фарго" (2017), в рекламном ролике бренда для бритья Дэвида Бекхэма House 99, а также впервые в эфире американской радиостанции KEXP и в шоу канала BBC Two.

Джамала

Украинская певица крымскотатарского происхождения в начале карьеры участвовала в украинских и итальянских фестивалях.

В 2016 году Джамала победила на Евровидении с песней "1944". Артистка мастерски поделилась воспоминаниями о непростых страницах истории и растрогала миллионы сердец по всему миру. После этого она подписала контракт с Universal Music Group, который через месяц издал ее альбом "1944" в Европе и США.

Певица получила награду Eurostory Awards 2016 за лучший строчку в песне для Евровидения, а также премию Marcel Bezencon Award в номинации Художественный приз.

В 2020 году Джамала снялась в фильме "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga), который вышел на стримминговой платформе Netflix.

ONUKA

ONUKA - украинская электро-фолк-группа. Дебютный альбом группы "LOOK" вышел в 2014 году и занял первое место в iTunes. Своим необычным звучанием покорили не только Украину, но и Европу. Их клип на песню Vidlik, вошел в шорт-лист кинофестиваля фэшн-роликов в Берлине. Последний мини-альбом ONUKA "Vidlik" попал в чарты iTunes нескольких стран и далеко не на последние места.

В 2017 году ONUKA выступала на главной сцене фестиваля-шоукейса Eurosonic Noorderslag, который ежегодно проходит в Нидерландах. Музыкальная комиссия European Talent Exchange Programme (ETEP) определила самых интересных и перспективных артистов фестиваля. ONUKA оказалась в восьмерке лучших.

KAZKA

Группа KAZKA была создана в 2017 году, в том же году вышла их дебютная песня "Свята", которая тут же покорила сердца украинских слушателей. Впоследствии коллектив принял участие в шоу "Х-Фактор", но покинул его в 5-м эфире. С момента появления группы вокалистка Александра Зарицкая, свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш уже успели стать "украинской сенсацией" и "феноменом".

Ошеломительную популярность в Украине и мире группе принесла песня "Плакала", которая вышла в 2018 году. Впервые в истории песня на украинском языке вошла в ТОП-10 мирового чарта сервиса Shazam.

К тому же, KAZKA получила награду "Прорыв года" от "M1 Music Awards. 4 Seasons", а песня "Плакала" стала "Хитом года". На сегодняшний момент клип "Плакала" посмотрели более 382 миллионов пользователей YouTube - это абсолютный и безоговорочный рекорд.

Различные музыкальные рейтинги ставили эту композицию на первые места в Украине, Латвии, Казахстане, Армении, России, Болгарии, Узбекистане, Колумбии и во многих других странах.

Мировой успех позволил KAZKA записать совместный сингл "Baby I’m Ok" вместе с известной швейцарской группой Kadebostany.

Alyona Alyona

Около 15 лет воспитательница детского сада из Барышевки пишет рэп-тексты. Но широкая аудитория узнала об Алене Савраненко лишь в 2018 году, когда вышел ее первый клип "Рыбки". Несколько следующих треков почти сразу стали хитами.

В 2019 году Alyona Alyona выпустила дебютный альбом "Пушка". The New York Times включил ее в рейтинг "Топ-15 лучших новых исполнителей Европы", а американский журнал VOGUE назвал исполнительницу "самой неожиданной звездой рэпа".

В 2020 году Alyona Alyona создала собственный музыкальный лейбл ENKO. Она часто становится автором синглов, которые записывает с иностранными исполнителями. Также украинская рэперша попала в европейский рейтинг издания Forbes - 30 Under 30.

"Бывшая воспитательница детского сада переосмысливает, как выглядит и звучит рэп. Alyona Alyona представляет украинский рэп миру. Она гастролировала по всей Европе и является одной из ведущих артисток своей страны", - пишет Forbes.

В 2021 году Alyona Alyona стала лауреатом международной премии Евросоюза Music Moves Europe Talent Awards сразу в двух номинациях. Премия ежегодно отмечает молодых артистов в сфере популярной и современной музыки и помогает им развиваться.

Go_A

Этой группе также удалось покорить сердца слушателей по всему миру песней на украинском языке.

С 2012 до 2020 года об украинской электрофолк-группе практически не было известно. Украинцы узнали о коллективе уже тогда, когда их пригласили на национальный отбор "Евровидение 2020". Они победили с песней "Соловей", но из-за пандемии коронавируса международный конкурс отменили.

Уже в следующем году "Евровидение" таки состоялось. Группа поехала на конкурс с новой песней SHUM, которая буквально влюбила в себя весь мир. По общим итогам Go_A заняли 5 место, а по итогам зрительского голосования – второе.

Песня Go_A "Шум" после Евровидения возглавила рейтинг самых популярных треков на сервисе Spotify. Также "Шум" оказался на 85-м месте в глобальном рейтинге Spotify. Кроме того, по данным сайта KWORB, который отслеживает музыкальные чарты, украинская песня заняла четвертое место в европейском рейтинге iTunes, а также десятое в мировом рейтинге.

Также песня "Шум" попала в американский чарт Billboard. Трек украинских музыкантов занял 27 место в категории "Hot Dance\Electronic Songs" и 12 место в той же категории, но по уровню цифровых продаж.

Сейчас коллектив планирует коллаборации и совместные концерты вместе с победителем "Евровидения 2021" Måneskin и с представителями других стран, которые в восторге от выступления украинской группы. Сама итальянская группа считает, что на конкурсе лучшей песней была "Шум". Также Украина вошла в 10 лучших выступлений "Евровидения 2021" по просмотрам на YouTube и заняла 2 место.