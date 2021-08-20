Перші місця в чартах і глобальна популярність: українські зірки, чиї пісні співають у всьому світі

Настя Каменських

Настя Каменських-поп - і R'n'b-співачка, актриса, ведуча, учасниця дуету "Потап і Настя", робота в якому принесла їй народну популярність. З 2017 року почала сольну кар'єру під псевдонімом NK.

Виконавиця давно вивчала іспанську мову і не приховувала своєї любові до Латинської Америки – і саме це допомогло їй знову прийти до успіху. У 2018 році NK випустила сингл Peligroso іспанською та англійською мовами.

Трек швидко став популярним в Латинській Америці і в результаті Настя стала першим українським артистом, якому вдалося потрапити в один з найавторитетніших світових чартів Billboard. Хіт Peligroso був включений в Tropical Songs чарт як новинка і відразу ж опинився на 24 місці серед найпопулярніших латиноамериканських пісень. NK також перша співачка з України, яку запросили на церемонію вручення латиноамериканських Греммі.

На цьому артистка не зупинилася. Сингл Elefante вийшов в 2019 році - його кліп на Youtube подивилися більше 149 мільйонів разів. До того ж, він протримався в чартах Shazam більше 10 місяців.

Неймовірний успіх отримав і альбом ECLÉCTIKA з латиноамериканськими піснями, що вийшов в 2020 році. Він став відомим не тільки в Мексиці, але і в Сполучених Штатах. Каменських навіть з'явилася на сайті знаменитого видання HOLA! USA, для якого знялася у фотосесії.

"ДахаБраха"

Українська етногрупа сформувалася на початку 2000-х, а концертну діяльність розпочала в 2004. Музичний стиль гурту визначається учасниками як "етно-хаос", що підкреслює "хаотичне" поєднання різних етнічних складових. Гурт використовує українські народні пісні, записані учасниками гурту та їхніми колегами-фольклористами у фольклорних експедиціях у різних регіонах України. При цьому нерідко складається враження, що світове визнання у неї навіть більше, ніж українське.

"ДахаБраха" постійно виступає на міжнародних фестивалях - Гластонбері (Великобританія), Bonnaroo (США), Womad (Великобританія), Roskilde (Данія), Pohoda (Словаччина), Womadelaide (Австралія), Womad New Zealand (Нова Зеландія), Sziget (Угорщина) .

У 2007 році "ДахаБраха" випустила альбом "Ягудки", в який увійшла пісня "Шо з-під дуба". Цей трек звучав в епізоді другого сезону американського телесеріалу "Фарго" (2017), в рекламному ролику бренду для гоління Девіда Бекхема House 99, а також вперше в ефірі американської радіостанції KEXP і в шоу каналу BBC Two.

Джамала

Українська співачка кримськотатарського походження на початку кар'єри брала участь в українських та італійських фестивалях.

У 2016 році Джамала перемогла на Євробаченні з піснею "1944". Артистка майстерно поділилася спогадами про непрості сторінки історії і зворушила мільйони сердець по всьому світу. Після цього вона підписала контракт з Universal Music Group, який через місяць видав її альбом "1944" в Європі і США.

Співачка отримала нагороду Eurostory Awards 2016 за кращий рядок у пісні для Євробачення, а також премію Marcel Bezencon Award в номінації Художній приз.

У 2020 році Джамала знялася у фільмі "Євробачення: історія Вогняної саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga), який вийшов на стримінговій платформі Netflix.

ONUKA

ONUKA - український електро-фолк-гурт. Дебютний альбом групи "LOOK" вийшов в 2014 році і зайняв перше місце в iTunes. Своїм незвичайним звучанням підкорили не тільки Україну, а й Європу. Їхній кліп на пісню Vidlik увійшов до шорт-листа кінофестивалю фешн-роликів у Берліні. Останній міні-альбом ONUKA "Vidlik" потрапив в чарти iTunes декількох країн і далеко не на останні місця.

У 2017 році ONUKA виступала на головній сцені фестивалю-шоукейсу Eurosonic Noorderslag, який щорічно проходить в Нідерландах. Музична комісія European Talent Exchange Programme (ETEP) визначила найцікавіших і перспективних артистів фестивалю. ONUKA опинилася у вісімці кращих.

KAZKA

Група KAZKA була створена в 2017 році, в тому ж році вийшла їх дебютна пісня "Свята", яка тут же підкорила серця українських слухачів. Згодом колектив взяв участь у шоу "Х-Фактор", але покинув його в 5-му ефірі. З моменту появи групи вокалістка Олександра Зарицька, сопільник Дмитро Мазуряк і мультиінструменталіст Микита Будаш вже встигли стати "українською сенсацією" і "феноменом".

Приголомшливу популярність в Україні та світі групі принесла пісня "Плакала", яка вийшла в 2018 році. Вперше в історії пісня українською мовою увійшла до ТОП-10 світового чарту сервісу Shazam.

До того ж, KAZKA отримала нагороду "Прорив року" від "M1 Music Awards. 4 Seasons", а пісня "Плакала" стала "Хітом року". На сьогоднішній момент кліп "Плакала" подивилися більше 382 мільйонів користувачів YouTube - це абсолютний і беззастережний рекорд.

Різні музичні рейтинги ставили цю композицію на перші місця в Україні, Латвії, Казахстані, Вірменії, Росії, Болгарії, Узбекистані, Колумбії і в багатьох інших країнах.

Світовий успіх дозволив KAZKA записати спільний сингл "Baby I'm Ok" разом з відомою швейцарською групою Kadebostany.

Alyona Alyona

Близько 15 років вихователька дитячого садка з Баришівки пише реп-тексти. Але широка аудиторія дізналася про Олену Савраненко лише в 2018 році, коли вийшов її перший кліп "Рибки". Кілька наступних треків майже відразу стали хітами.

У 2019 році Alyona Alyona випустила дебютний альбом "Пушка". The New York Times включив її в рейтинг "Топ-15 кращих нових виконавців Європи", а американський журнал VOGUE назвав виконавицю "найнесподіванішою зіркою репу".

У 2020 році Alyona Alyona створила власний музичний лейбл ENKO. Вона часто стає автором синглів, які записує з іноземними виконавцями. Також українська реперша потрапила до Європейського рейтингу видання Forbes - 30 Under 30.

"Колишня вихователька дитячого садка переосмислює, як виглядає і звучить реп. Alyona Alyona представляє український реп світу. Вона гастролювала по всій Європі і є однією з провідних артисток своєї країни", - пише Forbes.

У 2021 році Alyona Alyona стала лауреатом Міжнародної премії Євросоюзу Music Moves Europe Talent Awards відразу в двох номінаціях. Премія щорічно відзначає молодих артистів у сфері популярної та сучасної музики і допомагає їм розвиватися.

Go_A

Цій групі також вдалося підкорити серця слухачів по всьому світу піснею українською мовою.

З 2012 до 2020 року про українську електрофолк-групу практично не було відомо. Українці дізналися про колектив вже тоді, коли їх запросили на національний відбір "Євробачення 2020". Вони перемогли з піснею "Соловей", але через пандемію коронавірусу міжнародний конкурс скасували.

Вже наступного року "Євробачення" таки відбулося. Група поїхала на конкурс з новою піснею SHUM, яка буквально закохала в себе весь світ. За загальними підсумками Go_A посіли 5 місце, а за підсумками глядацького голосування – друге.

Пісня Go_A "Шум" після Євробачення очолила рейтинг найпопулярніших треків на сервісі Spotify. Також "Шум" опинився на 85-му місці в глобальному рейтингу Spotify. Крім того, за даними сайту KWORB, який відстежує музичні чарти, українська пісня посіла четверте місце в європейському рейтингу iTunes, а також десяте в світовому рейтингу.

Також пісня "Шум" потрапила в американський чарт Billboard. Трек українських музикантів зайняв 27 місце в категорії "Hot Dance\Electronic Songs" і 12 місце в тій же категорії, але за рівнем цифрових продажів.

Зараз колектив планує колаборації та спільні концерти разом з переможцем "Євробачення 2021" Måneskin і з представниками інших країн, які в захваті від виступу українського гурту. Сама італійська група вважає, що на конкурсі кращою піснею була "Шум". Також Україна увійшла до 10 найкращих виступів "Євробачення 2021" за переглядами на YouTube і посіла 2 місце.