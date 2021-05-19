UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Павел Глоба назвал везунчиков среди знаков Зодиака, которые скоро встретят настоящую любовь

Автор: Светлана Мащенко

В гороскопе на неделю Павел Глоба рассказал про знаки Зодиака, которые смогут встретить настоящую любовь. Астролог посоветовал этим везунчикам воспользоваться уникальным шансом до воскресенья 23 мая, который им подарят звезды и планеты.

Об этом пишет slovofraza.com.

Дева

Для Дев это время ознаменуется активным поиском второй половинки. Вам захочется внимания, комплиментов, подарков, флирта. Если вы задумались о серьезных отношениях, не форсируйте события, лучше проверьте как следует партнера на совместимость. Займитесь внешностью, возьмите перерыв от работы и насладитесь приятными моментами.

Весы

В любовной сфере у Весов все будет "цвести и пахнуть". Вас ждет много приятных встреч, а отношения могут развиваться очень стремительно. В уже существующих отношениях очень важно почаще прислушиваться к мнению второй половинки. На выходных астролог рекомендует отправиться на дачу, на природу с любимым человеком.

Козерог

Козерогам в отношениях Павел Глоба советует научиться слушать вторую половинку. Одиноким Козерогам удастся покорить чье-то сердце. В любом случае, люди данного знака будут в эпицентре мая красивы и притягательны, как сама весенняя природа. Вам стоит этим воспользоваться.

Ранее астрологи рассказали про знаки Зодиака, которым лето 2021 принесет невероятное везение и успех.

Также мы писали, что астролог Арина Артуровна рассказала про непростой период, связанный с ингрессией Юпитера в знак Зодиака Рыбы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины гороскоп