Меркурій перейде в знак Козерога 13-го числа: кому цей час небезпечний, а кому пощастить

Астролог попередила про особливий період, який почнеться в понеділок 13 грудня і триватиме до 2 січня. Йдеться про перехід планети Мекурій на знак Козерога - астрологічну подію, яка відбудеться о 20:20 і буде тим чи іншим чином впливати на кожного з нас.

Про це нам розповіла знаменитий астролог Аріна Артуровна.

Експерт каже, що в цей час необхідно відокремлювати все ілюзорне від реального, вирішувати тільки злободенні питання - фінанси, кар'єра, робочі моменти. Інформацію слід подавати максимально коротко і конкретно.

"Безглуздих жартів і непродуманих дій бажано уникати - від цього часто залежить підсумок заходу. Дуже важливо демонструвати свою компетентність і професіоналізм", - радить експерт.

Бути відвертим в ці дні дуже складно, та й часто позбавлено всякого сенсу. Всі комунікації між партнерами, начальниками і підлеглими будуть відбуватися, точно, коротко і по суті.

Сприятливий цей період для планування, де кожен акцент і будь-який нюанс повинен обов'язково враховуватися.

Всякі новини будуть сприйматися холодно, ніщо не буде прийматися на віру, всюди певна частка скептицизму.

"Є велика ймовірність появи спокуси вирішувати проблеми в справах, обходячи закон. У цьому випадку на поблажки долі розраховувати не варто - всі порушення будуть виявлені і доведені", - попередила Аріна Артуровна.

А порушення робочого розпорядку може загрожувати втратою роботи. Не варто нехтувати пропозиціями щодо ділових поїздок, але перед тим, як погоджуватися, потрібно ретельно продумати їх доцільність.